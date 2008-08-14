Ayşegül Tercimer döndü

Ayşegül Tecimer, yurda döner dönmez soluğu Bodrum'da aldı.



Yaşamını yurtdışında sürdüren dünya jet-set'inin ünlü ismi Ayşegül Tecimer, yurda döner dönmez soluğu Bodrum'da aldı. Tecimer önceki gün Catamaran Disco'da verilen partide, üstsüz dansçılarla karşılıklı göbek attı.



Yıllardır gazetecilerden köşe bucak kaçan Ayşegül Tecimer, eşi Mete Deniz'le gittiği partide masanın üzerne çıkıp dansçı kızlarla dans etti.



Kıbrıs'lı ünlü işadamı Asil Nadir'in eski eşi Tecimer, kendisinden 25 yaş küçük yeni eşi Mete Deniz'le birlikte önceki gece Catamaran Disco'da eğlenirken görüntülendi.



Catamaran Disco'nun sahipleri Mehmet-Dilek Bilgen çiftinin davetlisi olarak eşi, kız kardeşi Ceylan Temicer ve Kuveyt ile Suudi Arabistan'dan yakın arkadaşlarıyla birlikte partiye katılan Tecimer, gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlendi. Tecimer'in Arap arkadaşları ise sürat teknesiyle Catamaran'dan ayrılırken yüzlerini gizledi.

