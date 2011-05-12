-AYŞE PAŞALI CİNAYETİNDE MÜEBBET HAPİS ANKARA (A.A) - 12.05.2011 - Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayşe Paşalı'nın katil zanlısı olarak hakkında dava açılan boşandığı eşi İstikbal Yetkin'i, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, Yetkin'in, Türk Ceza Kanunu'nun 82/1. maddesinin (a) bendi uyarınca, ''kasten öldürme suçunu tasarlayarak işlediğine'' karar veren Mahkeme heyeti, sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırdı. Mahkeme heyeti, Yetkin hakkında takdiri indirim nedenlerini uygulamadı.