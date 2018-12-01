Ayşe Özyılmazel'den Sıla'ya: Dost sandığın düşmanlara dikkat!

T24

Köşe yazarı Ayşe Özyılmazel, Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddiasıyla savcılığa şikayette bulunan şarkıcı Sıla'nın olaylar yaşandıktan sonra çekildiği belirtilen görüntülerinin yayınlanmasına tepki gösterdi.

Şiddet olayından 18 saat sonra çekildiği kaydedilen ve Sıla’nın vücudunda darp izi bulunmadığının ‘kanıtı olması’ amacıyla dava dosyasına eklenen görüntülerin Kanal D Ana Haber Bülteni’nde yayınlanmasını eleştiren Özyılmazel, “Erkek egemen medyamız yine iş başında! Görüntülerde dayak izleri görülememişmiş... Şiddete gerekçe bulmakta, yok saymakta uzmanız maalesef. Kanal D Haber algı yaratıyor! Yazık” paylaşımında bulundu.

Özyılmazel, şöyle devam etti:

“Haberci kafasına göre yorum yapamaz! Sadece haberi verir! Ha çıkart bir uzman, incelettir, uzmanı konuştur; o zaman anlarız. Sen kafana göre nasıl ‘Dayak izi görülmedi!’ diyebilirsin???? Ahmet Kural’ı Kanal D Haber’de kim koruyor?”

'Bilirkişi' Kanal D: Dayağın izi görüntülenemedi

Kanal D’nin, Sıla’nın savcılığa başvurmasının ardından Ahmet Kural’ı canlı yayına bağlaması da tepki çekmişti. Kanal D'de dava dosyasına da eklenen görüntülerle ilgili dün yapılan haberde de, "İddialara göre darp raporundan önce böyle görüntülendi, dahası o görüntülerde dayağın izi görüntülenemedi" anonsu yapıldı.

Şarkıcı Sıla, 1 Kasım tarihinde avukatı ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gitmiş ve Ahmet Kural tarafından darp edildiğini belirterek şikayetçi olmuştu. Kural hakkında uzaklaştırma kararı verilirken, delil olarak savcıya darp edildiğini gösteren 6 kare fotoğraf sunan Sıla’nın kollarında ve yüzünde morluklar yer alıyordu.

Şikayetin ardından Ahmet Kural hakkında "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma başlatıldı. Oyuncu Ahmet Kural ise Sıla'ya şiddet uygulamadığını iddia etti.