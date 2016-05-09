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‘Ayşe Nur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

Barış İçin Akademisyenler, Can Dündar, Erdem Gül, Tahir Elçi, Refik Tekin’e verildi

09 Mayıs 2016 23:25

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi 2002 yılından beri her yıl geleneksel olarak 9 Mayıs'ta verdiği ‘Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü’ 2016 yılı ödülleri sahiplerini buldu.

Ödülleri, Doğu ve Güneydoğu’daki operasyonlar süresince sivil kayıplarına dikkat çeken ve “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza atan 1128 kişilik akademisyen grubu Barış İçin Akademisyenler, MİT TIR’larının silah ve mühimmat taşıdığını belgeleyen haberi yayımladıkları gerekçesiyle 92 gün tutuklu kalan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, Diyarbakır’daki Dört Ayaklı Minare önünde katledilen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre’de polisin açtığı ateşle vurulan Refik Tekin aldı.

 

 

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