Ayşe ninenin okuma-yazma aşkı

ilçeye bağlı Yukarıkale köyünde yaşayan 80 yaşındaki Ayşe Efe, köyün ilköğretim okulunda ''Ana Kız Okuldayız Okuma Yazma Kampanyası'' kapsamında açılan kursta eğitim görüyor.



Geçen yıl da birinci kademe okuma yazma kursuna katılan ve sağlık sorunları nedeniyle kursu yarıda bırakan Ayşe Efe, bu yıl düzenlenen kursta geçen yıl öğrendiği okuma yazmayı ilerletmeyi hedefliyor.



Ailelerin özellikle kız çocuklarını okula göndermelerini isteyen Efe, ''Eski zamanlarda kız çocuklarını okula göndermiyorlardı. Ailem beni de daha okuma ve yazmayı öğrenemeden okuldan aldı. Okuyabilmeyi hep istiyordum ve Allah bana nasip etti. Çok mutluyum'' dedi.



Köydeki ilköğretim okulunda kampanyaya katılan kursiyerleri ziyaret eden Koyulhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Çifçi ise, ilçedeki bütün köylerde okuma yazma bilmeyen insanlara ulaşmak istediklerini söyledi. Kampanya kapsamında açılan okuma yazma kursunun 100 saat devam edeceğini ifade eden Çifçi, ''Koyulhisar'da okuma yazma bilmeyen kalmayıncaya kadar kampanya devam edecektir'' dedi.



