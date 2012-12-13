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Yaşam

Ayşe Nilgün Atılgan trafik kazasında yaşamını yitirdi

Ses ve sinema sanatçısı Ayşe Nilgün Atılgan, 57 yaşında hayata veda etti

13 Aralık 2012 23:55

Türk sanat dünyasının tanınmış isimlerinden ses ve sinema sanatçısı Ayşe Nilgün Atılgan, Antalya'da bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ses ve sinema sanatçısı Ayşe Nilgün Atılgan, 57 yaşında hayatını kaybetti.

Antalya'da yakınlarını ziyarete giden Atılgan, dün akşam alışveriş için evden çıktı.

Markete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan sanatçıya, bir taksi çarptı.
Atılgan'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Otopsinin ardından İstanbul'a gönderilecek olan Nilgün Atılgan için yarın Üsküdar Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.

'Sana bir buse vermedim diye', 'Nerden çıktın karşıma' gibi şarkılarıyla ünlenen Atılgan, 10'un üzerinde de filmde rol almıştı.

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