'Her türlü yetkiyi verdik koruyun artık kadınları'

Çocuğunun 23 Nisan törenlerini izledikten sonra okul çıkışı öldürülen Ayşe İnce cinayeti Bakan Şahin’i de isyan ettirdi. Şahin, kadını şikâyete rağmen korumayan savcıları işaret ederek “Artık her türlü yetki elinizde, bunu kullanın” dedi.

Hürriyet'in haberine göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, İstanbul’da şiddet görünce polise şikayette bulunan ancak korunmadığı için eşi tarafından öldürülen Ayşe İnce olayını değerlendirdi. Şahin, şunları söyledi:

Yapılması gerekeni yaptık

“Biz yapılması gereken her şeyi yaptık. Hiçkimse bize ‘Benim yetkim yok’ diyemez. Uygulamalardan kaynaklı sorunları da takip edip, en aza indirmemiz gerekiyor. Daha önce ‘Yasal olarak yetkimiz yok’ deniyordu. Şu anda herkese yeterince, bol yetki verildi. Uygulamalardan kaynaklı sorunları da takip edip çalışacağız. Biz yasanın uygulayıcılarını, 6 bin kişiyi eğitime alıyoruz.”

Hâkim, savcılara eğitim

“Kaymakamlar, vali yardımcıları, hakimler, savcılar. Bu yasa ne getiriyor ne götürüyor, ne yapmak gerekiyor bunları anlatacağız. Şu anda kimsenin mazeret üretmeye hakkı yok. Herkes yetkisini kullanacak ve gereğini yapacak. Yapmayana da biz gereğini yapacağız. Davalara müdahil oluyoruz ama can gittikten sonra müdahil olsan ne olur? Can gitmeden herkesin gerekli görevi yapması lazım.”

Şahin, “Gereğini yapmayan savcı ve polis ile ilgili suç duyurusunda bulunacak mısınız?” sorusuna karşılık Adalet Bakanı ve ilgililerle bu konuyu görüşeceğini belirtti.

23 Nisan’da öldürüldü

İstanbul Küçükçekmece’de 8 yaşındaki çocuğunun 23 Nisan törenlerini izledikten sonra okuldan çıkan Ayşe İnce (34), 4 aydır ayrı yaşadığı kocası tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Boşanmak isteyen karısını ölümle tehdit eden Mehmet İnce (34) kadının şikayeti üzerine geçen hafta gözaltına alınmış, savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.