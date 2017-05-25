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Ayşe Hatun Önal'ın 6 yıl hapsi istendi

167 promil alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulup 867 lira para cezasına çarptırılan Ayşe Hatun Önal’ın 6 yıla kadar hapsi istendi

25 Mayıs 2017 19:45

167 promil alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulup 867 lira para cezasına çarptırılan Ayşe Hatun Önal’ın 6 yıla kadar hapsi istendi.

Önal, 23 Nisan gecesi trafik çevirmesine takıldı. Sabah 04.30’da Ortaköy’de yapılan rutin kontrolde çevrilen şarkıcı, iddiaya göre önce alkolmetreyi üflemek istemedi.

Medyaradar’ın haberine göre, şarkıcı bir müddet sonra cihazı üfledi. Ehliyetine altı ay süre ile el konulan Ayşe Hatun Önal, 876 lira para cezasına çarptırıldı. Yasalar gereği 100 promil üstü çıktığı için Gayrettepe Polis Merkezi’ne götürülen Ayşe Hatun Önal’ın olayla ilgili ifadesine başvuruldu. İfadesi sonrası trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle savcılık tarafından Ayşe Hatun Önal’la ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda şarkıcı hakkında iddianame düzenlendi.

“Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan 6 yıla kadar hapsi istenen Önal, Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.

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