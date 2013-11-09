Ayşe Gökkan taburcu edildi

Mardin'in Nusaybin İlçesi'ndeki sınır hattında örülen duvarın durdurulması için başlattığı açlık grevini 9'ncu gününde bitiren BDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan, müşahade altına alındığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nden akşam saatlerinde taburcu oldu.

Nusaybin İlçesi ile Suriye'nin Kamışlı kentleri arasındaki sınır hattında yapılan ve dün yapımı durdurulan duvarı protesto amacıyla 9 gün önce BDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan, açlık grevine başlamıştı. BDP'nin dün ilçede düzenlediği ve yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı miting ile birlikte Gökkan, açlık grevini bitirdi. Sıvı kaybettiği için hastaneye yatırılan Gökkan'a serum tedavisi uygulandı. Hastaneden bugün taburcu edilen Başkan Gökkan'ın, vitamin alımına evinde devam etmesi istendi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre hastane çıkışında, BDP yöneticileri ve çok sayıda vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan Başkan Gökkan'ı karşılayan BDP Nusaybin İlçe Başkanı Abdulbari Eren, Nusaybin halkının tarihi bir direniş sergilediğini belirterek, "Türkiye'de ve Nusaybin'de 10 gün boyunca utanç duvarına karşı büyük bir direniş sergilendi. Hükümete buradan bir kere daha sesleniyoruz. Sorun mayınların, tellerin ve duvarların yapımı ile hallolmuyor. İnsanların arasında dostça ve insanca ilişkilere ihtiyaç var. Umut ediyoruz ki hükümet bundan sonra bunlara göre politikalarını belirler, Kürt, Süryani, Arap ve Türk halkı arasına duvar örme politikalarını terk eder. Bu direnişe destek veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dün ambulansa bir saldırı oldu. Sağlık emekçilerinin yaptığı iş kutsaldır. Zor şartlarla çalışmalarını sürdürüyorlar. Sağlık emekçilerine karşı yapılan saldırıyı kınıyoruz. İşlerini rahatlıkla yapmaları için onlara yardımcı olmamız gerekir" dedi.

Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan da yaptığı konuşmada, halkın onu yalnız bırakmadığından ve kendisine verilen destekten dolayı herkese teşekkür etti. Yüzyıllardır halkın arasına çekilen sınırların bir kerede yıkmanın mümkün olmadığını ifade eden Gökkan, "Nusaybin'de 9 günde ona şahit olduk. Kadın hareketini, Kürt halkını ve tüm Türkiye halklarını 21'nci yüzyılda insani duygulardan dolayı selamlıyorum. Benim sağlığım yerinde, halkımız endişe etmesin iyiyim" dedi.

Başkan Gökkan 'Jin jiyan azadi' (Kadın yaşam özgürlük) sloganları eşliğinde hastaneden ayrıldı.