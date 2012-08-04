Ayşe Böhürler Erdoğan'a karşı 'susma orucu' mu başlattı?

Şemdinli konusundaki soruları Başbakan Tayyip Erdoğan'ın tepkisine neden olduğu belirtilen AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Ayşe Böhürler, "susma orucu" tuttuğunu açıkladı.

Böhürler, bu açıklamayı, Yeni Şafak'ta cumartesi günleri yayımlanan köşesindeki yazısının son bölümünde yaptı. Ayşe Böhürler, "Asayiş berkemal" ara başlığı altında şu satırlara yer verdi:

"Her ne kadar İslam âlimleri, Meryem suresi 26. Ayette geçen Hz. Meryem'in Allah'ın tavsiyesi olan 'susma orucunun' tek başına ibadet olmayacağını söyleseler de, bugünlerde canım fena halde 'susma orucu' tutmak istiyor. Kör, sağır, dilsiz olmayı yasaklayan bir dine mensup olup gördüklerimizi işittiklerimizi ifade etmemek arasında çelişkiler yaşarken en iyisi ibadet kabul edilmese de susma orucu tutmak!"

Hafta içinde yapılan AKP MKYK toplantısında, Şemdinli'de yapılan operasyon ve işkenceden hüküm giyen Sedat Selim Ay'ın İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı'na atanması gerginlik yaratmıştı. Erdoğan'ın, “Şemdinli’de pek çok ölüm olduğu iddia ediliyor” diyen Böhürler’e “Yok öyle bir şey. Kaynağın Fırat Haber Ajansı mı” diye çıkıştığı öne sürülmüştü.