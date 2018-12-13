Ayşe Begüm Onbaşı: "Hedefim altın madalya"

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) -



AEROBİK jimnastikte Avrupa ve dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı (17), gelecek yıl 3 dünya kupası ve 1 Avrupa şampiyonası düzenleneceğini belirterek, \"Bu turnuvalarda tek ve çift kategorisinde yarışacağım. Seniors dalında mücadele edecek en genç Türk sporcusu unvanının sahibi olacağım. Hedefim altın madalya\" dedi.

Aerobik jimnastikte dünya ve Avrupa şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, Red Bull sporcularının 2018 yılı değerlendirme toplantısı Antalya\'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi\'ndeki bir otelde gazetecilerle bir araya geldi. Manisa\'nın Akhisar ilçesinde 2001 yılında dünyaya gelen Ayşe Begüm Onbaşı, sporla 3 yaşında ailesinin yönlendirmesiyle tanıştı. O günlerde Akhisar\'da bale eğitimi alan başarılı sporcu, hocasının ailesini yönlendirmesi sayesinde jimnastiğe yöneldi. Sporcu bir aileden gelen Ayşe Begüm, haftanın 5 günü evinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki antrenman salonuna giderek sporunu geliştirip, zaman içinde dünya çapında bir jimnastikçiye dönüştü. Spor kariyerinin yanı sıra Akhisar Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olarak öğrenimini sürdüren genç jimnastikçi, 11 yaşından bu yana giydiği milli formayla dünya ve Avrupa Şampiyonu oldu.

116 MADALYAM VAR\"

Gelecek sene seniors kategorisinde yarışacak Ayşe Begüm Onbaşı, \"116 madalyam var. 3 dünya iki Avrupa şampiyonası gördüm. Bunlardan altın madalya ve madalyalar kazandım. Şu anda senyor kategorisine geçtim. Bu kategoride 18 yaş ve üstündekiler yer alıyor. Bu kategori benim için biraz zor olacak. Fakat bundan gözümün korktuğunu söyleyemem. Farklı kategori ve müzikli çalışmaya ve yarışmaya devam edeceğim\" dedi.

\'3 DÜNYA KUPASI 1 AVRUPA ŞAMPİYONASI\'NDA KÜRSÜ HEDEFLİYORUM\'

Gelecek yıl seniors dalında mücadele edecek en genç Türk sporcusu unvanının sahibi olacağını dile getiren Ayşe Begüm Onbaşı, \"Önümüzdeki sene 3 dünya kupası ve 1 Avrupa şampiyonası var. Bu turnuvaların 4\'üne katılmayı hedefliyorum. Tek ve çift kategorisinde yarışacağım. İki kategoride de kürsü ve mümkünse altın madalya hedefliyorum. Bu sporda 26 yaşından sonra performans düşmeye başlıyor. Ben performansım düşüne kadar yarışmak ve madalya kazanmak istiyorum. Olimpik spor olmadığı için dünya şampiyonluğunu kazanmak istiyorum. İlerleyen yıllarda antrenör olmak ister miyim emin değilim ama bu sporun içinde kalacağıma eminim\" diye konuştu.



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- Ayşe Begüm Onbaşı\'nın açıklamaları

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