"Ayşe Arman'ın 'para karşılığı röportaj' yaptığını Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar doğruladı"

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, Hürriyet'te söyleşiler yapan Ayşe Arman'ın "para karşılığı röportaj" yaptığını Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'ın doğruladığını söyledi. Yılman, "Biz, Munyar’ın, 'Böyle bir şey yok! Yalandır!' cevabını vereceğini beklerken o ise olayı doğruladı ve dahası tüm hikayesini de anlattı" diye yazdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ayşe Arman’ın para karşılığı röportaj yaptığı iddiası son günlerde medyanın gündeminde. Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, konu hakkında açıklamayı yapmış, olayın yalan olduğunu söylemişti.

Yılman, Munyar'ın bu iddiayı doğruladığını kaydetti. Bugünkü, "Hadi buna da cevap ver Ayşe Arman!" başlıklı yazısında Yılman şunları kaydetti:

İnanamadım gözlerime dün yazdıklarını okuyunca.

Artık nasıl bir yaraya parmak bastıysam…

Ve nasıl canını sıktıysam…

Fatih Altaylı’nın da dediği gibi, medyada herkesin bildiği “Para karşılığı röportaj” sırrını ilk kez net bir şekilde dile getirdiğim için hem beni hem de bana destek verenleri iftiracılıkla, yalancılıkla itham ediyor.

Yetmiyor tam bir suçluluk psikolojisi ile; “Şerefsizler” diyerek bizlere alenen küfrediyor.

Ve son derece kendinden emin bir şekilde de, “Kim benim röportajlardan para aldığımı iddia ediyorsa çıksın babayiğit gibi açıklasın!” diyerek aklınca posta koyuyor!

Sanıyor ki, bağırıp çağırarak, hakaret ve küfür ederek gazetecilik ilkelerine ettiği tecavüzü dile getiren bendeniz ve bana inanıp yazdıklarıma destek olanlar susup geri çekilecek.

Bir kere şu bir bilinsin…

Gazetecilik hayatım boyunca, ne kimseye iftira ettim ne de edilmesine göz yumdum!

Ayşe Arman’ın da bazı röportajları para karşılığı yaptığını ilk duyduğumda… Söyleyen insanlara güvenim tam olmasına rağmen gazetecilikte böyle bir rezaletin olabileceğine inanamadığımdan atlamadım hemen üzerine.

Hataya düşmemek ve teyidini almak adına bekledim.

İlahi adalet işte…

O teyit ben hiç uğraş vermeden Hürriyet’in en tepesindeki kişiden geldi.

Arşive bakınca görebilirsiniz.

Geçtiğimiz ay, Cengiz Holding’in bir yatırımını görmek için Mardin’e davet edilen gazetecilerden biri de bendim ama başka gazeteciler de vardı tabii o günübirlik seyahatte.

Bunlardan biri iletişimci Ali Saydam’dı mesela.

Bir diğeri Sabah Ekonomi Müdürü Yardımcısı Dilek Güngör.

Milliyet’ten ise Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Hürriyet Gazetesi’nden de Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar davet edilmişti.

İşte bu konu orada gündeme geldi.

Yatırım ziyaretimizin ardından soluklanmak için oturduğumuz öğlen yemeğinde…

Medyadan filan bahsederken aklıma geldi Ayşe Arman’la ilgili bu korkunç ötesi iddialar ve Munyar’a “küt” diye aynen şu şeklide sordum: “Ayşe Arman’ın bazı röportajlarını parayla yaptığı söyleniyor. Bizzat röportaj yaptığı kişilerden birinden duydum! Bu çok büyük rezalet değil mi Vahap Ağabey!”

Ve biz, yani ben ve yanımdaki gazeteciler bu iddiaya karşılık Munyar’ın, “Böyle bir şey yok! Yalandır!” cevabını vereceğini beklerken o ise olayı doğruladı ve dahası tüm hikayesini de anlattı.

Ve hatta daha önce gazetenin ombudsmanının bu durumu defalarca eleştirdiğini hatırattı.

Bunları zaten isim vermeden ilk yazımda dile getirmiştim.

Okursanız bir kez daha o yazıyı, özellikle şunu da dediğimi göreceksiniz:

“Şimdilik isim yazmıyorum ama eğer inkara gidilecek olursa her şeyi tek tek dökerim!”

Yazının devamı için tıklayın