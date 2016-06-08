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Ayşe Arman: Sözcü'nün manşeti doğru, o AKP'li kadınlar Erdoğan'ı duyunca ne hissediyor?

Sözcü, çocuğu olmayan AKP'li kadınların listesini manşetten yayımlamıştı

08 Haziran 2016 13:15

Hürriyet yazarı Ayşe Arman, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Anneliği reddeden kadın, kadınlığını inkâr ediyor demektir, eksiktir, yarımdır” sözlerini manşetine taşıyarak çocuğu olmayan AKP'li kadın milletvekillerinin listesini yayımlayan Sözcü gazetesinin manşetini doğru bulduğunu söyledi.  "Kendilerini nasıl hissediyorlar merak ediyorum" diyen Arman, "'Cumhurbaşkanı başka bir şeyi kastediyor, bizimle alakası yok' mu diyorlar?... Yoksa eziklik duyup, 'O bize her baktığında bizi yarım olarak görüyor' mu diyorlar?" ifadesini kullandı. 

Arman’ın Hürriyet'te “Vezneciler patlaması” başlığıyla bugün (08 06 2016) yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

AKP’nin yarım kadınları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Annelikten imtina eden, anneliği reddeden kadın eksiktir, yarımdır” dedi ya...

Sözcü gazetesi de, “Yıllardır 3 çocuk dayatması yaparak yatak odalarına kadar karışan Erdoğan’ın eksik, yarım dediği kadınlardan kendi partisinde de var!” deyip şu manşeti attı:

“AKP’nin yarımları!”

 Ve çocuğu olmayan 4 kadın siyasetçinin fotoğrafını koydu.

 AKP Meclis Başkan Vekili

 Ayşe Nur Bahçekapılı

 AKP’li eski Bakan

 Fatma Güldemet Sarı

 AKP’li Bakan Güldal Akşit

 AKP Milletvekili Jülide Sarıeroğlu

 AKP MKYK Üyesi Zeynep Alkış. (Gerçi daha sonra bir açıklama yaparak çocuğunun olduğunu söyledi.)

Haberden önce hoşlanmadım. Kimseye “yarım” denmesini istemiyoruz. Onlara da. Ama sonra düşündüm ki, Cumhurbaşkanı kendi partisindeki kadınları düşünmeden konuşuyorsa, o zaman bu doğru manşet!

Çünkü kızılması gereken bu haber değil, bu anlayış...

 Bu anlayışın ne kadar fena olduğunu anlatmak için yapılıyor bu haber.

Kaldı ki, bir kadının çocuğunun olmaması kadar normal bir şey yok.

Dolayısıyla, o 5 kadının bir kusuru, bir kabahati, bir eksiği, bir yarımlığı da yok!

Ama onların hizmet ettiği zihniyet, bunu “eksiklik” olarak görüyor.

 Kendilerini nasıl hissediyorlar merak ediyorum.

 “Cumhurbaşkanı başka bir şeyi kastediyor, bizimle alakası yok” mu diyorlar?...

 Yoksa eziklik duyup

“O bize her baktığında bizi yarım olarak görüyor” mu diyorlar?

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