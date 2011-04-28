Ayşe Arman, Kırım söyleşisinin perde arkasını anlattı

T24- Arman Kırım ölmeden bir hafta önce, bir zamanlar yazarı da olduğu Hürriyet'ten Ayşe Arman'a konuştu. Peki hastane odasındaki röportaj nasıl gerçekleşti? Ayşe Arman perde arkasını Ece Emre'ye anlattı...







Şu an Dubai'de olan ve evini taşıyan Ayşe Arman, salı günü vefat eden ünlü ekonomist Arman Kırım'la yaptığı röportajı anlattı...

Röportajı yaparken nasıl hissettiniz?

- Karışık duygular ama en çok şaşkınlık galiba. Çünkü karşımdaki insanın, sağlık durumunun iyi olmadığını söylüyorlardı. Eşi Yudum arkadaşım olduğu için, doktorların ne dediğini biliyordum. Fakat Arman Kırım, sanki hiç hasta değilmiş gibi davranıyordu. Ben, öyle ölüm döşeğinde, artık her şeyden elini eteğini çekmiş, perişan, gözlerinde korku olan bir adamla konuşmadım yani. İnsanı, hayran bırakacak kadar kontrollüydü, sakindi, ölümü bekliyor idiyse de bana söylemedi, her hangi bir paniği de yoktu. Şahaneydi.

Zor bir röportaj mıydı?

- Hangi röportaj kolay ki? Evet zordu çünkü çok çok zeki bir adam Arman Kırım. Çok çok zeki insanların ağzından laf almak zordur; onlar, ne anlatmak istiyorsa onu anlatır. Arman Kırım da, şimdi düşünüyorum da, hepimize veda etmek istedi, Hürriyet aracılığıyla da etti.

Arman Kırım'ın vefat ettiği haberiniz aldığınızda ne hissettiniz?

- Şok oldum. Çok üzüldüm. Ve çok şaşırdım. Çünkü ben de onun o halini yedim. Ölmez zannettim. Hasta olmasına rağmen, o kadar hayat doluydu ki. “Vasiyetinizi hazırladınız mı?” sorusuna, “Dur Ayşe bir yere gitmiyorum daha!” diye cevap veren, benimle dalga geçen bir adamdan söz ediyoruz.

Evet, bu röportajda ağır sorular da sordunuz. Bu konuda sizi eleştirenler var. Ne düşünüyorsunuz?

- Az sorarsın, “Sen gazetecisin! Meselenin özüne inmemişsin, niye sormadın?” derler, sorarsın, “Aaaa ne ayıp! Öyle şeyler sorulur mu?” derler. Dileyen dilediğini düşünebilir. Beni Arman Kırım ve eşi Yudum bağlar. Bana röportaj yayınlanınca, dünyanın en güzel şeylerini söylediler, inanılmaz mutlu oldular, röportajı ve fotoğrafları çok beğendiler. Ötesi var mı?

'Belki de onun hepimizle vedalaşma yöntemi buydu'

Fotoğraflar da çok konuşuldu, nasıl karar verdiniz?

- Orada hastane odasında, hep birlikte. Demin de dediğim gibi, Arman Kırım hepimizi susuz götürüp, susuz getirecek bir adam, ona istemediği hiçbir şeyi yaptıramazsınız. Fotoğraflarını da çok sevdi.

Röportajdan sonra Arman Kırım ne dedi?

- “On numara iş, bayıldık!” diye mesaj attılar. Yurt dışından ve yurt içinden Arman Kırım’ın ne kadar tanıdığı, arkadaşı varsa, aramış, onun da hoşuna gitmiş.

Neden 1 yıl önce kabul etmedi ve şimdi kabul etti?

- Belki de onun hepimizle vedalaşma yöntemi buydu.

Bu röportaj ölümle ilgili korkularınız yenmenize yardımcı oldu mu?

- Hayır. Ben korkmaya devam ediyorum. Ama onun sayesinde şunu öğrendim, kuyruğu hep dik tutmak gerekiyor. Kimseye, eyvallahı olmayan biriydi Arman Kırım, sevgiyle kalsın, nur içinde yatsın.