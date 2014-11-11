Ayşe Arman, Aslı Baş davasında 'röportajla tahliye' vaadinde mi bulundu?

Habertürk yazarı Yavuz Semerci, Muğla'nın Bodrum ilçesinde, manken Aslı Baş’ın balkondan düşerek hayatını kaybettiği villanın sahibi Ahmet Bayer’le Hürriyet yazarı Ayşe Arman arasında geçtiği öne sürülen yasal dinleme kayıtlarının içeriğini yazdı.

Ayşe Arman’ın Hakan Bayer ile yaptığı bir röportaj öncesinde yapılan görüşmeyi aktaran Semerci, “Arman röportajın, Bayer’in çocuklarının tutukluluk halini görüşecek mahkemeyi olumlu etkileyeceğini düşünüyor. Hatta konuşmada ‘Geri zekâlı olmayan herkes durumu anlar’ diye ifade ediyor. Ve ilginç bir şey daha yapıyor. Röportaj yayımlanmadan görsün diye Ahmet Bayer’e gönderiyor. Bu durumu Bayer’e sordum. Önce ‘Yok göndermedi’ dedi. Sonra ‘Hatırlamıyorum’ diye düzeltti” dedi.

Yavuz Semerci’nin Habertürk gazetesinin bugünkü (11 Kasım 2014) nüshasında yayımlanan haberinin ilgili kısmı şöyle:

Bir gazetede yayımlandı. Yazı dizisi sırasında bana da ulaştı. Dinledim. Bayer, oğullarının tutuklanması sürecinde yasal olarak dinlemeye alınıyor. Bu dinlemelerin büyük kısmı özel hayatla ilgili ve imha edilmesi gerekiyor. Sanırım bazıları edilmiyor. Edilmeyenlerin içinde aslında davaya konu olabilecek nitelikte görüşmeler var. Örneğin, İhsan Kalkavan’la muhabbeti. Bayer, Kalkavan’dan yardım istiyor. Kendisine “Ne yardımı aldınız?” diye sordum. “Avukat arıyordum. O yüzden aradım. Birkaç önerileri oldu. Görüştüm ama anlaşamadım” dedi. Benim dinlediğim konuşmada ise Kalkavan çok üzülüyor. Ve Bayer’e “Sana bölge temsilcimiz Zeki Uyar’ı gönderiyorum’’ diyor. Bodrum Merter Koleji Müdürü Zeki Uyar da kayıtlara takılıyor. Ve konuşmalardan davayla ilgili konuşmak üzere birkaç kez eve geldiği anlaşılıyor. Sonra ne olduğunu ise bilmiyorum.

Ayşe Arman, hâkimlerin

etkileneceğini söylüyor!

Bir başka konuşma ise gazeteci Ayşe Arman ile Ahmet Bayer arasında geçiyor. Arman röportajın, Bayer’in çocuklarının tutukluluk halini görüşecek mahkemeyi olumlu etkileyeceğini düşünüyor. Hatta konuşmada “Geri zekâlı olmayan herkes durumu anlar” diye ifade ediyor. Ve ilginç bir şey daha yapıyor. Röportaj yayımlanmadan görsün diye Ahmet Bayer’e gönderiyor. Bu durumu Bayer’e sordum. Önce “Yok göndermedi’’ dedi. Sonra “Hatırlamıyorum’’ diye düzeltti.

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