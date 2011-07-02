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Aysan: Babam, katiliyle aynı yerde duruyor

Eren Aysan: Babamın adının oradan çıkarılması için yargıya başvuracağım

02 Temmuz 2011 03:00

T24/ ANKARA 


 Madımak Oteli’nin anı köşesinde, yangında hayatını kaybeden 37 kişinin yanı sıra olayı çıkardıkları iddia edilen göstericilerin isimlerinin de yer almasına tepkiler  artıyor. Türk edebiyatının ustası şair Behçet Aysan’ın kızı Eren  Aysan  T24’e, “ Babam, böylece katiliyle yan yana duruyor.Babamın adının oradan çıkarılması için yargıya başvuracağım”  dedi. 





‘Masum bir hata değil’


Oteli yakmaya gelen iki göstericinin adının orada olmasını büyük bir hayal kırıklığı diye nitelendiren Aysan, Sivas Valisi’nin, anı köşesiyle ilgili ‘kişi ayrımı gözetmedik’ sözleriyle ilgili, “Tehlikeli bir açıklama. ‘Türkiye Sivas’ta kuruldu. Sivas’ta yıkılacak’, ‘Yaşasın Şeriat’ diye slogan atan göstericiler anayasal bir suç  da işledi.  Eğer bugün yaşasalardı idamla yargılanıp müebbet cezası alacaklardı. Tüm bunlar ortada iken isimlerinin orada yazılması masum bir hata olamaz. Buna inanmıyorum.”



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