Aysan: Babam, katiliyle aynı yerde duruyor

T24/ ANKARA





Madımak Oteli’nin anı köşesinde, yangında hayatını kaybeden 37 kişinin yanı sıra olayı çıkardıkları iddia edilen göstericilerin isimlerinin de yer almasına tepkiler artıyor. Türk edebiyatının ustası şair Behçet Aysan’ın kızı Eren Aysan T24’e, “ Babam, böylece katiliyle yan yana duruyor.Babamın adının oradan çıkarılması için yargıya başvuracağım” dedi.











‘Masum bir hata değil’





Oteli yakmaya gelen iki göstericinin adının orada olmasını büyük bir hayal kırıklığı diye nitelendiren Aysan, Sivas Valisi’nin, anı köşesiyle ilgili ‘kişi ayrımı gözetmedik’ sözleriyle ilgili, “Tehlikeli bir açıklama. ‘Türkiye Sivas’ta kuruldu. Sivas’ta yıkılacak’, ‘Yaşasın Şeriat’ diye slogan atan göstericiler anayasal bir suç da işledi. Eğer bugün yaşasalardı idamla yargılanıp müebbet cezası alacaklardı. Tüm bunlar ortada iken isimlerinin orada yazılması masum bir hata olamaz. Buna inanmıyorum.”