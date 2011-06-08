-AYSAL: ÖZ ELEŞTİRİDEN KORKMAYACAĞIZ İSTANBUL (A.A) - 07.06.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, ''Galatasaray gerektiğinde kendisini eleştirmekten, öz eleştiriden korkmayacak, kaçınmayacak. Kaçınırsak çağa ayak uyduramayız'' değerlendirmesinde bulundu. Ünal Aysal, yaptığı yazılı açıklamada, Galatasaray Dergisi'nde yer alan ifadelerinde neyi söylediğinin ve kastettiğinin açık olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Galatasaray gerektiğinde kendisini eleştirmekten, öz eleştiriden korkmayacak, kaçınmayacak. Kaçınırsak çağa ayak uyduramayız. Türkiye'de özellikle futbol'un durumu ortada. Futbol rekabeti neredeyse bir meydan savaşına dönüşebiliyor. Stadyumlarımız gereksiz ve anlamsız bir agresivite içine girebiliyor. Kaç kulübün kaç defa sahası kapandı, bir bakmakta yarar var. Sonuç olarak bu bu agresifliğin cezasını kulüplerimiz ödüyor. Ben Galatasaray'ın Başkanıyım ve kulübüme zarar veren davranışlara izin vermem. Seyirci de kalmam. Öncelikli görevim bu. Bu sezon takım keyif verecek ve seyircim, taraftarım alkışlayacak. Küfür etmeyeceğiz, zafer marşlarımızı söyleyeceğiz. Biz bunun için çalışıyoruz.'' Ünal Aysal, Galatasaray Dergisi'ne açıklamasında, ''Galatasaray'ın düşmanı, Galatasaraylılardır. Biz bu virüsü çözeceğiz'', ''Ben şu anda suya atladım, gördüğüm şey tam bir kaos'', ''Taraftar, Galatasaray'a verecek, vermezse ben onun için hiçbir şey yapmam'' ifadelerini kullanmıştı.