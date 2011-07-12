-AYSAL'DAN KİRALAMA İDDİALARINA YALANLAMA İSTANBUL (A.A) - 11.07.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Fenerbahçe'nin futbolcularını kiralayacakları şeklinde medyada her alan haberin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Aysal, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, şike iddialarına yönelik soruşturmanın devam ettiği bu hassas dönemde bu tarz ''fırsatçı'' düşüncelerin Galatasaray camiasına mal edilmesinin üzücü olduğu kadar, birilerinin Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ilişkileri germek niyetii olduğu kanısını uyandırdığını belirtti. Aysal'ın açıklaması şöyle: ''Gösterdiğimiz tüm titizliğe rağmen medyada kulübümüzle bağlantılı mesaj kirliliği ne yazık ki devam etmektedir. Bugün bazı medya organlarında yer alan 'Galatasaray Fenerbahçe'nin futbolcularını kiralayacak' şeklindeki kaynağı belirsiz haberin gerçekle hiçbir ilişkisinin olmadığını kamuoyunun bilmesini isterim. Yaşanılan bu sıkıntılı ve hassas dönemde bu tarz fırsatçı düşüncelerin Galatasaray camiasına mal edilmesi üzücü olduğu kadar birilerinin Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ilişkileri germek, araya nifak tohumları ekmek gibi bir niyetleri olduğu kanısını uyandırmaktadır. Yönetimimiz kendi transfer politikasını ve hedeflerini bu tarz olaylara bağlı olarak değil, kendi sportif başarı hedeflerine bağlı olarak çoktan yapmıştır ve bu konuda çalışmalarımız sonuçlanmak üzeredir.''