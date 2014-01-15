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Spor

Aysal'dan Galatasaraylıları üzecek açıklama: Bu mevsimde çilek olmaz!

Ünal Aysal: Hedefimizde takımımızın ufak tefek eksiklerini gidererek sezonun ikinci yarısını daha güçlü bir şekilde girmek var

15 Ocak 2014 14:07

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal, transfere dair açıklamalarda bulundu. Aysal, taraftarın çilek beklentisinin bitmeyeceğini belirtirken "Bu mevsimde değişik çilekler beklenmesi doğru değil" dedi.

Başkan Ünal Aysal ve yönetici Emir Sarıgül, Büyüçekmece Belediye Başkanı Dr. Hakan Akgün'ü ziyaret ederek tesislerin  yapılacağı arazide incelemelerde bulundu.

Ziyaret sırasında transferlerle ilgili bilgi veren Başkan Ünal Aysal, “Galatasaray taraftarının çilek beklentisi bitmez. Çileklerle donanmış bir takımımız var. Ancak bundan sonra Galatasaray’dan özellikle bu mevsimde değişik çilekler beklemek doğru değil. Bizim hedefimizde bu yok. Hedefimizde takımımızın ufak tefek eksiklerini gidererek sezonun ikinci yarısını daha güçlü bir şekilde girmek var" dedi.

 

Tek elimiz bağlanmış durumda

 

Yabancı sınırlaması kuralına da değinen Ünal Aysal, “Özellikle yurt dışında mücadele eden kulüplerimiz için bu ciddi bir sorun. Biz futbolumuzu dünya futbolu seviyesine getirmeye çalışırken diğer kulüplerle rekabetimiz sırasında tek elimiz bağlanmış oluyor ve şansımız düşüyor. Bu yanlışlıktan federasyonun en kısa zamanda döneceğini umuyoruz” şeklinde konuştu.

 

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