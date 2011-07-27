-AYSAL YALANLADI İSTANBUL (A.A) - 27.07.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, 3 sezon boyunca Fenerbahçe'nin lige eksi 15 puanla başlamasını istediği yönünde medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Aysal, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamamda, şu ifadelere yer verdi: ''Bazı günlük basın organlarımızda yer alan 'Ünal Aysal 3 sene boyunca Fenerbahçe lige eksi 15 puanla başlasın dedi' haberinin gerçekle ilgisi olmadığını kamu oyunun bilmesini isterim. Kendimizi ne Türkiye Futbol Federasyonu'nun ne de Türk adaletinin yerine koymak gibi bir düşüncemiz hiçbir zaman olmadı, olamaz. Bu ülkenin kurumlarına güvenerek arzulanan noktaya ulaşabiliriz.''