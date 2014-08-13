Aysal transfere el attı, kiralama formülü masada

Galatasaray'da transfer beklentisi sürüyor. Başkan Ünal Aysal, transfer çalışmalarına direk müdahil olarak, bu hafta sonuna kadar sonuçlanabilmesi için yoğun mesai içine girdi.

Teknik direktör Cesare Prandelli'nin istediği oyuncuları sarı kırmızılı renklere kazandırmak isteyen başkan Ünal Aysal'ın, öncelikle Eboue ve Dany'nin elden çıkarılması için bu iki oyuncu ile yapılan görüşmelere müdahil olduğu ortaya çıktı. Başkan'ın devreye girmesiyle Dany ve Eboue'nin sarı kırmızılı kulüpten ayrılmaya ikna olmaları bekleniyor. Sonrasında ise Prandelli'nin transfer listesi tamamlanacak.

Galatasaray'ın transfer için görüştüğü oyuncu ve kulüpleriyle ise aşılmaz bir sorunu yok. Stoper olarak ismi geçen Balanta ve Doria'nın transferinde sorun çıksa bile alternatif isimlerin bulunduğu bildirilirken, hangi oyuncu transfer edilirse edilsin mutlaka kiralama yoluna gidileceği öğrenildi.

Kiralama yoluna gidilmesinin tek nedeni ise UEFA kriterlerine uyum sağlamak ve Sportif A.Ş'nin bütçesinin açık vermemesini sağlamak. Çünkü Galatasaray kasasında nakit parası olsa bile, bu sene transferde kiralama yoluna giderek bütçesini rahatlatma amacında.