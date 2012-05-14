Aysal: TFF'nin şike kararının bedeli Avrupa'da ödenecek

Spor Toto Süper Lig’de 2011-12 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray’da kulüp başkanı Ünal Aysal, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni bir seçime gitmesi ve Türk futbolunun yeniden yapılandırılması gerektiğine inandığını söyledi.

Ünal Aysal, Habertürk Tv’de katıldığı programda yaptığı açıklamada, Türk futbolunun yeniden yapılandırılması için ciddi gayretler gösterilmesi gerektiğini, Galatasaray Kulübü olarak kendilerinin de buna destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Kulüpler Birliği’nin kurumsal bir yapıya kavuşturulması gerektiğini öne süren Aysal, "Şampiyon olduğunuz için mevcut Futbol Fedarasyonu yönetimine karşı bakışınızda bir yumuşama oldu mu?" şeklindeki soruya, "Bugünkü Federasyon’un bu görevi icra edebileceğine katiyetle inanmıyoruz. Sadri başkanın (Trabzonspor Kulübü başkanı) görüşlerine katılıyoruz bu anlamda. Yeni bir seçim, yeni bir federasyon ve yeni bir anlayışla Türk sporunun yeniden yapılandırılması gerektiğine inanıyoruz. Alınan son kararlar tamamen hayal kırıcı" karşılığını verdi.



Fenerbahçe taraftarlarının standardı



Ünal Aysal, sezon içinde, "Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının standardı farklı" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

"Ben hiç bir zaman, taraftarlar arasında bir ’kalite farkından’ söz etmedim. Böyle bir niyetim hiç bir zaman olamaz. Kendi taraftarıma olan saygım kadar, diğer kulüplerin taraftarlarına da saygım var. Özellikle Fenerbahçe taraftarlarına böyle bir şeyin olmadığını tekrar belirtmek istiyorum. ’Fenerbahçe taraftarıyla, Galatasaray taraftarlarının standardı farklı’ dedim. Ne ahlaktan ne kaliteden bahsettim. Bu benim izlenimim. Yanlış da olabilir. Fenerbahçe taraftarı 12. adam psikolojisiyle, sahaya direkt müdahale etmeyi kendisinde hak olarak görüyor. Galatasaray taraftarı ise sahasını korumayı görev biliyor. Bunun ahlakla ilgisi yok. Bu bir politika meselesi. Bir disiplin meselesi. Onlar öyle düşünmüşler, bizimkiler böyle düşünüyorlar. Bu sebepten benim saham 1 kez bile kapatılmadı. Kulübüm zarar görmedi. Para kaybına uğramadım. Bunun için de kendi taraftarıma son derece müteşekkirim. Onlar bu politikayı izlediler. Bu standardı tutturdular. Fenerbahçe taraftarı başka bir standardı uyguladı. Dün akşam gördüğümüz maç sonrası örnekleri, aslında ne demek istediğimi çok açık şekilde izah ediyor.

Dün akşam gördüğüm olay, orada 50 bin kişilik toplum varsa, bunun 3-4 bin kişisi holigan ekibiydi. Tüm sorunu yaratan onlardı. Bu arada bizzat Fenerbahçe taraftarı da zarar gördü. Oraya sporsever Fenerbahçeliler iyi bir maç izlemek için geldiler, bizden çok onlar sıkıntıya uğradılar. Bizim en büyük üzüntümüz sporseverlerin bir gün spor sahalarından kaçma riskinin doğması. Onların biz maçlara gelmelerini teşvik edeceğimize caydırıyoruz. Bunun önlenmesi lazım. Tüm kulüplerin son derece duyarlı ve itidalli davranması gerektiğine inanıyorum."



"Ben de Fenerbahçe’yi kutlardım"



"Fenerbahçe kazansaydı siz de alkışlar mıydınız?" şeklindeki soru üzerine Galatasaray Kulübü’nün eski başkanlarından Özhan Canaydın’ın aldığı Fair-Play ödülünü hatırlatan ve kendisinin de bu geleneğe bağlı kalacağını ifade eden Ünal Aysal, "Sevinmesem dahi büyük bir zevkle, hem Nihat Özdemir’i kutlar hem de başarısını dillendirirdim" cevabını verdi.

"Maçın ardından Fenerbahçeli yöneticilerden dostluk gördünüz mü?" şeklindeki soru üzerine ise Aysal, "Sayın Ali Koç’u görmedim. Her halde çok meşguldü. Maç bittikten sonra biz protokol kısmına geçtik beklemeye başladık. O dakikadan sonra hiç bir Fenerbahçeli yönetici, semtimize uğramadı. Herhalde çok meşguldüler, çünkü başları dertteydi. Biz bunu anlayışla karşılarız. Bu da bir sorun sayılmaz" şeklinde konuştu.

"Ali Koç o anda saha içindeydi" şeklindeki ifade üzerine ise Aysal, Fenerbahçeli yöneticilerin maçın ardından sıkıntılı zamanlar geçirdiklerine inandığını da belirterek, cümlelerinin yanlış anlaşılmamasını istedi.



UEFA’nın alacağı karar



Sezon içinde, Türk takımlarına Avrupa kupaları kapılarının kapanması halinde Galatasaray’daki görevinden istifa edeceğini söylediğini hatırlatan Aysal, "Ancak Allah’a çok şükür böyle bir iş görünmüyor. İnşallah UEFA, Federasyon’un son aldığı kararlara çok sert tepki göstermez" dedi.

"UEFA’dan ne gibi bir karar bekliyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine ise Aysal, "Ben kartları göremem ama Avrupalıların nasıl düşündüğünü bilebilirim. Çünkü hayatım orada geçti, aynı prensipleri yaşadım senelerce. Kurallar, kuraldır. Kuralların dışına taştığınız vakit muhakkak bunun müeyyidesi gelir. Bu müeyyide şöyle mi böyle mi olur, onu bilemem. Ancak biz müeyyidesiz bir serbestliği tahmin etmiyorum ki yaşayalım. Bunun bedeli ödenecektir ama inşallah ağır olmaz" dedi.

"UEFA’nın alacağı kararlar tüm kulüpleri kapsar mı?" şeklindeki soru üzerine ise Aysal, "Ben bu konuda UEFA’nın daha ayrımcı ve daha politik tavır alacağını düşünüyorum" dedi.

Aysal, söylentilerin aksine UEFA üyesiyle bugüne değin hiç bir ikili diyaloğa girmediklerini, UEFA’dan hiç bir talepte de bulunmadıklarını kaydetti. Aysal, "Özellikle olayların irdelenmesi, gözden geçmesi, neticesi ortaya çıkmadan önce hiç bir işleme girmeyiz. Ancak ne zaman gireriz? Galatasaray’ın bundan zarar göreceğini anladığımız ve bu iş netleştiği an tüm hukuki sistemi çalıştırırız" diye konuştu.