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Spor

Aysal: Sneijder yüzde 95 tamam

Aysal, Sneijder transferinin yüzde 95 oranınında sona erdiğini söyledi

14 Ocak 2013 10:53

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Hollandalı yıldızın transferindeki son durumu açıkladı.
 
Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, sarı kırmızılı taraftarların büyük bir heyecanla beklediği Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Sky Sports İtalia'ya konuşan başkan Aysal, Sneijder transferinin yüzde 95 oranınında sona erdiğini söyledi.

Hollandalı yıldız ile büyük ölçüde anlaştıklarını ifade eden Ünal Aysal, oyuncu ile sadece ufak detayları görüştüklerini dile getirdi.

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