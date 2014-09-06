Aysal: Saha kapanmayacak dediler, kapadılar, bu ceza kabul edilemez

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Fenerbahçe’yle oynadıkları Süper Kupa maçında yaşanan olayların ardından sarı kırmızılılara bir maç seyircisiz oynama cezası verilmesiyle ilgili olarak, “Son derece haksız buluyorum. Taraflı ve mesnetsiz bir ceza. Maalesef TFF kendi hatasını Galatasaray gibi Türk futbolunun en önemli kilometre taşına yüklemek isteyen bir girişim içinde. Geçen sezondan kalan cezalar dolaylı ölçüde affolurken, bu yıl ‘Artık saha kapatma cezası yok’ dendiği halde sahamızın kapatılması kabul edilir bir durum değil” dedi.

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Cumhuriyet gazetesinden Arif Kızılyalın’a açıklamalarda bulundu.

Arif Kızılyalın'ın Ünal Aysal ile yaptığı söyleşi şöyle:

- TFF’nin Süper Kupa Finali nedeniyle verdiği cezayı nasıl yorumluyorsunuz?

Ünal Aysal: Son derece haksız buluyorum. Taraflı ve mesnetsiz bir ceza. Maalesef TFF kendi hatasını Galatasaray gibi Türk futbolunun en önemli kilometre taşına yüklemek isteyen bir girişim içinde. Geçen sezondan kalan cezalar dolaylı ölçüde affolurken, bu yıl ‘Artık saha kapatma cezası yok’ dendiği halde sahamızın kapatılması kabul edilir bir durum değil. O gün statta güvenlik önlemlerinin kulübümüzde olmadığı ortadayken, güvenlik zaafiyetinden kaynaklı olayların sadece 1 takıma; kulübümüze fatura edilmesi, üzücü ve düşündürücü bir durum.

- TFF ve ilgili kurulların Galatasaray’a geçen yıl olduğu gibi ‘kasıtlı’ davranacağı endişesi taşıyor musunuz?

Ünal Aysal: Galatasaray camiası olarak bizi asıl düşündüren nokta da bu. Biz, öteki branşlarda da tüzüğümüzün gereğini yerine getirip yetiştirici ve yarışmacı takımlarla Türk sporuna hizmet verirken, futbolda da ülkemizi bir yerlere taşımak amacıyla önemli yatırım ve taahhütlerde bulunuyoruz.

Ne yazık ki, TFF ve ilgili kurulların kasıtlı davranacağı yolundaki endişelerimiz güçlenerek artıyor. Kimseden korkmuyoruz ama önümüzün kesileceği endişemiz büyüyor.

- İlk maçınız seyircisiz, TFF Başkanı’nın “Yeni sezonda saha kapatma cezası yok” dedikten sonra Galatasaray’ın sahasını Sarı - Kırmızılı taraftarlara kapatmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ünal Aysal: Şimdi bize diyecekler ki, Ünal Aysal Başkan varsayımlar üzerinden yorum yapıyor. Ama şu Süper Kupa Finali’nde verilen cezanın bozularak ağırlaştırılması sonucu sahamızın kapatılması bile yukarıda dikkat çektiğim endişelerimizin ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Bu ceza, TFF’nin bize olan kasıtlı yaklaşımının en büyük kanıtı.

- Yeni transferlerden sonra Prandelli’nin kafasındaki takımı yaratabildiniz mi?

Ünal Aysal: Galatasaray son 3 yılda 2 kez şampiyon olup, 1 kez Türkiye Kupası’nı kazanmış ve Şampiyonlar Ligi’nde 2 kez tur atlamış bir takım. Transferde birinci önceliğimiz yeni hocamızın isteklerinin yerine getrilmesiydi. Tahmin ediyorum bu sezonu başarılı bir şekilde götürecek güce ve kadro derinliğine sahip olduk. Artık iş futbolculara kalıyor.