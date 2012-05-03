Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Türk futbolunda yaşanan gelişmelerle ilgili olarak, ''Hiçbir şey zaman içinde kaybolmayacak. Hiçbir şey unutulmayacak, unutturulmayacak'' dedi.

Tekerlekli sandalye basketbolunda Galatasaray Kulübü'nün ev sahipliğinde yarın İstanbul'da başlayacak Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Finalleri'nin (IWBF Champions Cup) Türk Telekom Arena'daki basın toplantısına katılan Aysal, basın mensuplarının futbol gündemiyle ilgili soruları üzerine, şunları kaydetti:

''Arkadaşlar, bugün çok önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yapıyoruz. Lütfen onu gölgede bırakacak herhangi bir habere yer vermeyelim. Sorularınızı biliyorum. Bu soruların hepsinin cevabını zamanında vereceğiz. Hiçbir şey zaman içinde kaybolmayacak. Hiçbir şey unutulmayacak, hiçbir şey unutturulmayacak. Onun için bundan sonraki gelişmeleri, daha müsait bir zamanda hep beraber değerlendirelim.''

Gazetecilerin ısrarla görüş almak istediği Aysal, ''Arkadaşlar 'daha sonra' kelimesinin anlamı, bugün ortada oynanan bir lig var. Bu lig bitinceye kadar, bu ligi şaibeli bir hale getirecek herhangi bir görüşten, konuşmadan hepimizin kaçınması lazım. Onun için müsaade edin, bu ligi bitirelim, istediğiniz zaman, istediğiniz şekilde, istediğiniz yerde sizinle oturup sohbet edeceğim'' ifadelerini kullandı.