Aysal: Hedef Şampiyonlar Ligi kupası

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, transferle ilgili açıklamasına "Türkiye’ye UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını getirme" hedefini de ekledi.



Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, kendisine ait bazı tesisleri gezmek için gittiği Iğdır'da açıklamalarda bulundu.

Chedjou transferini dışında 2-3 isim daha alacklarını ve bunun için acele etmediklerini söyleyen Aysal, hedefi de büyük koydu.

Aysal, "Hedef, bir gün Şampiyonlar Ligi finalini oynamak ve kupayı almak" dedi.

Transfer çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, bu konuda aceleci olmadıklarını söyleyen Aysal, "Galatasaray'da transfer durmaz. Bizim olgun bir kadromuz var. Çok fazla bir değişiklik olmaz. Bir iki kişi belki girer bir iki kişi de çıkar. Ciddi bir değişiklik beklenmiyor. Chedjou kadromuza dahil olmak üzere. Aşağı yukarı 2-3 transferimiz daha olacak. Ama mevsim müsait ve daha zamanımız var" dedi.



Hedef devler ligi



Sarı-kırmızılı ekipte hep büyük hedefleri kovaladıklarına dikkati çeken Aysal, "Kulüplerde yönetimlerin görevi, hedeflenen işleri yapmaya çalışmaktır. Bu biraz yöneticilere biraz şansa biraz da diğer takımlara bağlı. Bizim hedefimiz, Türkiye’ye UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını getirmektir. Biz elimizden geleni yaparız. Artık gerisi biraz da şans" ifadelerini kullandı.



''Fenerbahçe'yi bitirin' demedim'



"Bir gün Şampiyonlar Ligi finalini oynayacağız. Hedefimiz bu. O finali oynamak her takıma nasip olmuyor. Dikkat ederseniz son 10 sene içerisinde 8-10 takım bu heyecanı yaşıyor. Biz de onlar arasında olmak istiyoruz" diyen Aysal, Fenerbahçe'yi bitirin diye bir ifade kullanmadığını da söyledi.

Fenerbahçe ile menfaatlerinin aynı olduğuna işaret eden Ünal Aysal, "Fenerbahçe'nin Süper Lig'den düşmesi Galatasaray'ı büyük sıkıntıya sokar. Bizim karşımızda rakip olmayınca ben stadımı dolduramam. Bizim paraya ihtiyacımız var. 52 bin kişilik stadı ben nasıl dolduracağım" şeklinde konuştu.