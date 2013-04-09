Aysal: Fatih Hoca biraz abartmış olabilir

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Mersin İdmanyurduspor maçında tribüne gönderilmesinin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, İkinci Başkan Ali Dürüst ve yönetici Abdurrahim Albayrak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'le İstinye'deki merkezde görüştü.

Galatasaraylı yöneticiler olaylı maç sonrası, Türkiye Futbol Federasyonu’na bir ziyaret gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten ziyarete başkan Ünal Aysal, ikinci başkan Ali Dürüst ve yönetici Abdurrahim Albayrak katıldı.

İstinye'deki federasyon binasında Aysal ve beraberindekiler, Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve bazı yöneticilerle görüştü.

Toplantıda Başkan Aysal'ın “Hocamız biraz abartmış olabilir” dediği iddia edildi.

Ünal Aysal, TFF’deki toplantıyla ilgili Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamada ise, "Federasyondan biz randevu aldık. Görüşmenin temeli son günlerdeki gelişmelerden ziyade ligin son altı haftasına girilirken herhangi bir sürtüşme olmadan nasıl huzurlu bitiriz diye tartışmak için geldik. Çok verimli bir toplantı oldu" dedi.

Öte yandan karşılaşmanın gözlemcisinin hakem Süleyman Abay’a 8.6 gibi yüksek not verdiği belirtildi: