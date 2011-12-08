-Aysal: ''Büyük takımlara yakışır bir maç oldu" İSTANBUL (A.A) - 07.12.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Fenerbahçe ile büyük bir maç yaptıklarını, galip gelmelerinin çok sevindirici olduğunu söyledi. Aysal, karşılaşmanın ardından stattan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Bu akşam büyük bir maç oldu. Büyük takımlara yakışır bir maç oldu. Her iki kulübü de kutluyorum'' dedi. Karşılaşmanın çok centilmence, dostane ve sportmenliğe yakışır bir şekilde geçtiğini kaydeden Ünal Aysal, ''Neticenin bizim lehimize olması gayet tabii çok sevindirici. Kendi oyuncularımı, teknik ekibimi kutluyorum. Fenerbahçelilere de gösterdikleri sportmenlik için özellikle teşekkür ediyorum'' diye konuştu. Ünal Aysal, seyirden yasaklı olan Sercan Yıldırım'ın durumuyla ilgili bir soru üzerine de ''Buna yargı karar verir, federasyon karar verir'' ifadelerini kullandı.