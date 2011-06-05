-AYSAL: BAŞARI SÖZÜ VERDİK İSTANBUL (A.A) - 05.06.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, yönetim olarak camiaya verdikleri sözleri tutacaklarını ve bundan kimsenin şüphesi olmamasını söyledi. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen ''Geleneksel Galatasaray Pilavı''na katılan ve burada 50. mezuniyet yılını kutlayan isimlerden bazılarının plaketlerini veren Ünal Aysal, basın mensuplarına da açıklamada bulundu. Galatasaray camiasına ve sarı-kırmızılı taraftarlara yönelik tek bir mesajı olduğunu söyleyen Aysal, ''Verdiğimiz sözleri tutacağız, kimsenin endişesi olmasın. Başarı sözü verdik. Başladığımızı yer belli ve ileriye dönük her gün bu başarının ne şekilde gelişeceğini izleyeceksiniz. Ben ve arkadaşlarım elimizden geleni yapıyoruz. Galatasaray'ın hizmetindeyiz. Bu hizmeti en iyi şekilde serileyeceğiz, bundan emin olun'' diye konuştu. Programlarında yer verdikleri çalışmaların planlandığı gibi gerçekleşmeye başladığının altını çizen Aysal, şunları söyledi: ''Programımızda yer verdiğimiz ne varsa hepsi tıkır tıkır saat gibi çalışıyor. Hem kurumsal, hem mali, hem de sportif yapılanma konusundaki çalışmaları arkadaşlarımız ekip olarak ciddi bir şekilde sürdürüyorlar. Bir sıkıntıyla karşılaşacağımızı sanmıyorum. 100 günün sonunda camiamıza dönüp, (Şunları yapabildik) diyebileceğimize inanıyorum. Şu anda 1 yıllık ve 3 yıllık programları bir kenara bıraktık. Özellikle 100 günlük programı yerine getirmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Alt icra komitelerimizi kurduk, onlar devreye girdiler. Sadece yönetim kurulu üyelerinin değil, dışardaki Galatasaraylıların da katkısını bu sisteme azami bir şekilde dahil etmek istiyoruz. Gayet iyi gidiyor. Mali, sportif ve kurumsal yapılanmada temellerin üzerine çıkmaya başladık.'' Ayrıca, Galatasaray Pilavı'nın kendileri için önemini vurgulayan Ünal Aysal, ''Galatasaray'ın geleneksel olarak tüm ögelerinin bir araya geldiği bir olay. Beraberliğin, dayanışmanın sergilendiği bir olay. Hep birlikte yaşıyoruz. Bu bir bayram bizim için'' dedi. ''Geleneksel Galatasaray Pilavı'' organizasyonuna, başkan Ünal Aysal ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Adnan Öztürk, Ahmet Ocaklı, Semih Haznedaroğlu ve Sedat Doğan da katıldı. Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen tören bölümüne katılan 50. mezuniyet yılını kutlayan isimlerden bazılarının plaketlerini takdim eden Aysal, daha sonra yemekhanede pilav yedi.