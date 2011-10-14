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Spor

Aysal: Başarı için her şey yapılıyor İSTANBUL (A.A)

14 Ekim 2011 19:51

-Aysal: Başarı için her şey yapılıyor  İSTANBUL (A.A) - 14.10.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, tüm branşlarda sürekli başarı sağlanması için çaba harcadıklarını söyledi. Türk Telekom Arena'da Medical Park Hastaneler Grubu ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreni sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ünal Aysal, basketbol erkeklerde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın kazanılması hatırlatılarak, ''Sezonu kupayla açtınız, hedefleriniz nelerdir?'' sorusuna, ''Hedefimiz bir sürü kupa'' yanıtını verdi. Sürekli başarı vizyonlarını aktaran Aysal, ''Galatasaray'da başarının sürekli olması için gerekli her şey yapılmaktadır. Bizim için önemli olan centilmenlik, dostluk ve sevgidir. Oyuncularımızla bu bağı kurabildiğimiz müddetçe kendimizi çok başarılı hissedeceğiz. Kupalar alırsak da daha çok sevineceğiz. Göreve geldiğimiz günden beri tek hedefimiz kulüpler arasında dostluk ortamının oluşmasıdır. Kupalar sadece bir neticedir'' diye konuştu. -Stadın yolları ve çatısı konusu- Ünal Aysal, Türk Telekom Arena'nın ulaşım yolları ve çatısıyla ilgili tartışma konularının hatırlatılması üzerine de şunları söyledi: ''Yollar konusunda yönetim kurulundaki arkadaşlarım muhtelif çalışmalar yaptılar. Açıklamalar da yaptılar. Galatasaray, ihtiyacımız olan yol, köprü, geçit gibi konularda çalışmalarını sürdürmektedir. Bizim yapacağımız, ilgili otoriteleri takip etme, ricacı ve yardımcı olmaktır. Diğer kısmı bizim yapamayacağımız bir görevdir. Bugüne kadar gerekli tüm adımlar atıldı. Yerel otoritelerden ve hükümetimizden de her türlü destek alınmıştır. Bu vaatlere güvenerek bekliyoruz. Stadın çatısını kapatma görevi ise bizdedir. Ortaya çıkan birkaç gerçek var. Teknik olarak araştırmasını yapmak zorundayız. Getirdiklerini ve götürdüklerini iyi hesaplamak gerekiyor. Eğer emniyet konusunda sıkıntı çıkmayacak olursa, çatıyı hafif bir konstrüksiyon ile kapatmayı ciddi olarak düşünüyoruz.''

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