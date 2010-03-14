Ayrımcılık için özel görev gücü kuruluyor

T24 - Ayrımcılık ve hoşgörüsüzlükle mücadelede farklı grupların ve dışlanmış kesimlerin sorunlarının çözümü için üç önemli adım planlanıyor.





Demokratik açılım sürecinin kritik dönüm noktalarından biri de "ayrımcılıkla mücadele" olacak. Başbakan Tayyip Erdoğan, bugün roman vatandaşlarla buluşmaya hazırlanırken "ayrımcılık ve hoşgörüsüzlükle mücadele" de yeni bir dönem başlayacak. Türkiye'de yaşayan farklı grupların ve dışlanmış kesimlerin sorunlarının çözümü için üç önemli adım planlanıyor.



1-Ayrımcılığa karşı özel "Görev Gücü" kuruluyor.

2-Ayrımcılığın tespiti halinde verilecek ceza artırılıyor.

3-Ayrımcılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı ulusal kampanya düzenleniyor.



Başmüzakereci Egemen Bağış'a bağlı AB Genel Sekreterliği, ayrımcılıkla mücadelenin koordinasyonunu yürütecek. Bu amaçla "Ayrımcılıkla Mücadele Görev Gücü" kurulacak. Adalet, İçişleri, Dışişleri, Çalışma Bakanlıkları, İnsan Hakları Kurumu, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanlığı temsilcilerinin bulunacağı bu görev gücü, 81 ilde görevlendirilen AB işlerinden sorumlu vali yardımcılarıyla temasta olacak.





Eşitlik teşvik edilecek



Cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, etnik köken, cinsel kimlik, felsefi ve siyasi görüş, sosyal statü, medeni hal, sağlık durumu, engellilik ve yaş" gibi nedenlerle ayrımcılığa uğradığını savunanlar yerel düzeyde valiliklere başvuracak. Cumhuriyet savcılarının, kolluk güçlerinin devreye girdiği olaylar, ülke genelinde yapısal değişim gerektiren nitelikte ise Görev Gücü de konuyu takip altına alacak. Bu sorunların çözümü için Ankara'da idari ve yasal değişiklik için çalışacak. Temel olarak, Türkiye'de yaşayan farklı grupların ve dışlanmış kesimlerin sorunlarının değerlendirilmesi işlevini görecek bu "görev gücü" çalışmalarında, kamu kurumlarında eşitliğin teşvik edilmesini sağlayacak formüller üretecek.





Sivil toplumla işbirliği



2010-2011 yıllarında ayrımcılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı ulusal kampanya düzenlenerek, bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık verilecek. Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılacak. Sadece mevzuata dayalı değil zihinsel dönüşümün de gerçekleştirilmesi hedeflenecek. Başmüzekereci, İçişleri, Adalet ve Dışişleri Bakanları'ndan oluşan Reform İzleme Grubu bünyesinde ilgili tüm kurumların katılımıyla, ayrımcılık temelli işlenen suçların cezalarının ağırlaştırılması çalışması yapılacak. Ceza hukukundaki ayrımcılığa karşı mücadeleye yönelik hükümlerin ayrımcı bir gerekçenin varlığı halinde ağırlaştırıcı bir hüküm öngörecek şekilde güçlendirilmesi çerçevesinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri yeniden değerlendirilecek.







