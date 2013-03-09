'Ayrım yapsam Arap kızıyla evlenmezdim'

Siirt'te yaptığı konuşmada; etnik milliyetçiliğe karşı olduğunu belirten Başbakan Erdoğan, ''Ben Kürt, Arap ve Türk kardeşimi de seviyorum. Ayrım yapmıyorum. Ayrım yapsam Siirt'ten bir Arap kızıyla evlenmezdim' dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, şehir meydanında toplu açılış ve TOKİ anahtar teslim törenine katıldı.

Burada halka hitap eden Erdoğan'ın konuşmasından şunları söyledi:

''Halkım çözüm sürecini benimsemiş. Şimdi el ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz. Bölmek isteyenlere prim vermeyeceğiz, teröre prim vermeyeceğiz. Bizim dinimizde can almak haramdır. Bir insanı öldürmek tüm insanlığı öldürmek gibidir. Ama bu teröristlerin böyle bir derdi var mı? Bunların dinle diyanetle bir alakası var mı?

Yapılacak tek şey var. Silahlarınızı ayaklarınızın altına alacaksınız, siyasetinizi parlamentoda yapacacaksınız. Fikriniz varsa fikrinizi, düşünceniz varsa düşüncenizi dile getireceksiniz, bunu yaptıkça muhatap bulursunuz. Bizler çözüm sürecine bedeli ne olursa olsun, gerekirse baldıran zehiri de içeriz diyerek yol çıktık. Bu ülkedeki huzuru lütfen kimse tehdit etmesin. Etnik milliyetçiliğe de bölgesel milliyetçiliğe de karşıyız. Bizde dinsel milliyetçilik de yok. Onu da ayaklarımızın altına aldık. Birbirimizi Yaradan'dan ötürü sevdik. Arap kardeşimi de seviyorum, Türk kardeşimi de seviyorum, hiçbirisini arasında ayrım yapmıyorum, hepsine aynı mesafedeyim. Eğer bu ayrımı yapsaydım Siirt'ten bir Arap kızıyla niye evleneyim, evlenmezdim. Bu, bu işin ispatıdır.''