-Ayrılmayı düşünmedim İSTANBUL (A.A) - 02.11.2011 - FBTV'de ''Günün Röportajı'' programına katılan Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex de Souza, taraftarlardan gelen soruları yanıtladı. Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ile yaptıkları maçın henüz başında gördüğü kırmızı kartla ilgili soruyu yanıtlayan Alex, o an yaşadığı duyguların hala geçmediğini belirtirken, Futbol Federasyonu'nun maçın görüntülerini izleyerek sağduyulu karar vereceğini umduğunu belirtti. Brezilyalı futbolcunun ifadeleri şöyle: ''İki gündür bu haksızlık karşısında, neler yaşadığımı, neler yaptığımı bilemiyorum. Henüz kendime gelemedim. Hem benim açımdan olumsuz bir karar, aynı zamanda takım içindeki ortamı etkilemiş bir karar. Takım arkadaşlarım ekstra performans göstermek zorunda kaldılar. Üç gün sonra Sivaspor'a karşı maçımız vardı. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda hem ben, hem takımım etkilendi. Önümüzdeki maçta takımı yalnız bırakmak durumunda kalacağım. Teorik olarak bakıldığında 2 maç ceza almam gerekiyor. Umuyorum ki federasyon görüntülere bakarak sağduyulu bir şekilde karar verecektir. Sonuç olarak baktığımızda o an yaşadığım duygular neyse aynı duyguları yaşıyorum. Umuyorum ki sağduyulu karar verilir ve takımın en az şekilde etkilenmesi adına karar alınır.'' -''En sakin değil, en kontrollü kişiydim''- Kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrasında saha içinde en sakin duran futbolcu olduğu ifade edilerek yöneltilen soru üzerine Brezilyalı futbolcu, sakin değil de en kontrollü kişi olduğunu söyledi. Hakeme yapılan itirazın kararı değiştirmeyeceğini düşünerek, içinde kopan fırtınaya rağmen kontrollü davrandığını anlatan Fenerbahçeli futbolcu, şunları söyledi: 'En fazla sinir katsayısı yüksek olan bendim. Ama şöyle söyleyebiliriz; en kontrollü kişi bendim. Futbolda bir şey öğrendim. Hakem kararı verdiğinde geriye dönüp kararı değiştirmesi hemen hemen olmayan bir şey. O anda içimde yaşadığım fırtınaları kontrol etmem gerektiği kararına varıp böyle davrandım. O kadar şaşkındım ki. Rakip oyuncuya dönüp, 'Sana bir şey yaptım mı?' diye sordum. Onun da bana tepkisi bir şey olmadığı yönündeydi. Umarım gereken karar verilir. Gerçekten kötü niyetli bir hareket yoktu. Kasti bir hareket yapmak istemedim. Tamamen işime odaklıydım.'' -''Teklifler oldu ama ayrılmayı düşünmedim''- Alex, sarı-lacivertli takımın içine girdiği sıkıntılı süreçte kendisi için transfer teklifleri geldiğini ancak takımdan ayrılmayı düşünmediğini bildirdi. Şike soruşturması başladığında ilk hafta teknik direktör Aykut Kocaman ve yönetim kurulu üyesi Ali Yıldırım ile yaptığı görüşmelerde, net bir şekilde takımıyla ve kulüple birlikte olduğunu söylediğini anlatan Alex, ''Bu karışıklıkta bazı teklifler oldu, onları da saygı çerçevesinde kulübüme ilettim ama daima Fenerbahçe önceliğim oldu. Ayrılma sebebim sadece Fenerbahçe'nin beni istememesi olurdu. Hiçbir zaman, bu zorlu dönemde dahi ayrılmayı düşünmedim'' şeklinde konuştu.