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Ayrılmaya niyetim yok

Liverpool'da, kariyerinin en başarılı sezonunu geçiren Steven Gerrard, sözleşmesini uzatmaya yeşil ışık yaktı.

25 Mart 2009 02:00


Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da, kariyerinin en başarılı sezonunu geçiren Steven Gerrard, sözleşmesini uzatmaya yeşil ışık yaktı.


Liverpool taraftarının sevgilisi Gerrard, birçok kişiye göre sadece kırmızıların değil, İngiltere'nin şu anda en iyi futbolcusu.

Son yıllarda sürekli Chelseali Frank Lampard ile karşılaştırılan Liverpool kaptanı, bu sezon gösterdiği müthiş performansla Lampard'ı gölgede bırakmış durumda.

Takımının Premier Lig'de Manchester United'ı yakalamasında büyük katkısı bulunan Gerrard, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmesinde de başrol oynadı.

Bitmek bilmez enerjisi ile rakiplere sahanın her bölgesinde pres yapan, isabetle uzun paslarıyla oyunun yönünü bir anda çevirebilen Gerrard, teknik direktör Rafeal Benitez'in kendisini Fernando Torres'in ardında adeta ikinci forvet olarak kullanmaya başlamasıyla ne kadar golcü olabileceğini de gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nde attığı 7 golle Klose ile gol krallığını paylaşan başarılı orta alan oyuncusu, Premier Lig'de de 13 golle, 15 gollü Anelka'nın ardından ikinci sırada bulunuyor ve şimdiden kariyer rekorunu kırmış durumda.

Geçtiğimiz haftalarda bir bar çıkısında kavgaya karıştığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Gerrard, suçlamaların düşürülmesinin ardından takımıyla sözleşme yenilemek için de harekete geçti.

Yıldız futbolcu, "Kariyerim boyunca hiç bu kadar mutlu olmamıştım" sözleriyle uzun yıllar Liverpool forması giymek istediğini söyledi.

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