Bilecik'te bir kişi, kendisinden ayrılmak isteyen 8 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürdü. Annenin karnındaki çocuk, sezeryan ile kurtarıldı.

Ertuğrulgazi Mahallesi’nde yaşanan ve fabrikada işçi olan ve aile içi geçimsizlik nedeniyle hakkında 3 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verilen Hüseyin Kartal (35), ikinci eşi olan Melike Kartal’ın (29) kaldığı eve gitti. İddiaya göre Hüseyin Kartal, evde, eşyalarını toplayıp yakınlarının yanına gitmek isteyen eşini çıkan tartışmada birçok yerinden bıçakladı.

Sezaryenle doğdu

Habertürk gazetesinden Hüseyin Şentürk'ün haberine göre, olay yerinden ayrılıp cep telefonuyla 155 Polis İmdat hattını arayan Hüseyin Kartal, “Karımı bıçakladım” diyerek evin adresini verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Evde kanlar içerisinde ağır yaralı olarak bulunan Melike Kartal, ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 29 yerinden bıçaklandığı belirtilen 8 aylık hamile kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kartal’ın karnındaki erkek bebek ise sezaryenle alındı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne sevk edilen bebeğin doktorların müdahalesiyle kurtarıldığı, bıçak darbesi almadığı ve solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Minik bebek, daha sonra ise Isparta’ya sevk edildi.

"Gelin beni alın" dedi

Zanlı Kartal, bir süre sonra 155 Polis İmdat hattını tekrar arayarak, “Ben olay yerinin yakınındaki Pazar Pazarı’ndayım. Gelin beni alın” dedi. Polis ekipleri, Kartal’ı belirtilen yerde gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Kızının önünde katletmiş"

Melike Kartal’ın babası Mehmet Kaygın, kızının geçen yıl arkadaşları aracılığıyla tanıştığı mermer fabrikasında çalışan Hüseyin Kartal ile ikinci evliliğini yaptığını belirterek, “Kızım hamile kaldıktan sonra kocasıyla araları bozuldu. Hüseyin’in üçüncü evliliğiydi ama çocuğu yoktu. ‘Çocuğu aldır’ diye baskı yapıyordu. Kızım aldırmayınca sorunlar başladı, şiddet de gördü. Şikâyetçi oldu, evden uzaklaştırma cezası verildi. Kızım evi terk etsin diye doğalgazı, elektriği kestirdiler. Aylarca bu şekilde ilk evliliğinden olan 3 yaşındaki kızıyla yaşamak zorunda kaldı” dedi.

Kızı için 2 ay önce ev tutup eşya aldığını belirten acılı baba, olay gecesini şöyle anlattı: “Kızım eşyalarını ayrılacağı evden almak için gittiğinde Hüseyin eve baskın yapmış. 500 metre ötedeki diğer eve eşyayı götürüp yarım saat içinde döndüğümde evin önünde kalabalığı gördüm. Kızım birinci kattaki evden çıkıp apartman içinde kanlar içerisinde yere yığılmış. Annesi gözleri önünde öldürülen torunum Z.D.Ö., üzeri kanlı halde, ‘Hüseyin yaptı dede’ diye ağladı.” Kaygın, kızının bebeğine sahip çıkaca- ğını ifade ederek, “Katil en büyük cezayı alsın” diye konuştu. Kaygın, katil zanlısı damadı için “Kendi babasından duyduğuma göre, önceki eşlerinden biri hamile kalınca bebeği aldırtmış” iddiasında bulundu.