Ayrılıkçılar savaş jeti düşürdü

Ukrayna hava kuvvetlerine ait MiG-29 tipi bir savaş jeti Luhansk kenti yakınlarında Rus ayrılıkçılar tarafından düşürüldü. Pilot otomatik fırlatma koltuğu sayesinde hayatta kalmayı başarırken vurulan uçağın nereye düştüğü bilinmiyor.

Öte yandan hükümet birlikleri ayrılıkçıların güçlü olduğu Luhansk'ta bir polis karakolunu ele geçirdiklerini duyurdu. Nisan ayından beri Rus ayrılıkçıların elinde olan karakolda göndere yeniden Ukrayna bayrağı çekildi. Yapılan açıklamada Rusya'nın bölgeye silah ve askeri teçhizat getirmeye devam ettiği belirtildi. Getirilen silahlar arasında Grad tipi üç roketatarın da bulunduğu ifade edildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin Rus ayrılıkçılara karşı NATO ve AB'den askeri destek istedi. Her an Rus işgalinin başlayabileceğini belirten Klimkin Rus topraklarından Ukrayna birliklerine hemen her gün ateş açıldığını söyledi.