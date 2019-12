Ayrılık sebebi buymuş!

Çiftin dostlarından birine göre Guy Ritchie, Madonna'nın spor alışkanlığının özel hayatlarını etkilemesinden sonra boşanmaya karar verdi.News of The World gazetesine konuşan çiftin dostu, ünlü şarkıcının günde 4 saat spor yapmasının "aşka zaman bırakmadığını" ve karı-kocanın son dönemlerde "kardeş gibi" yaşadığını anlattı.



Çiftin dostunun açıklamalarına göre Ritchie, Madonna'nın günün yarısını spor yaparak geçirmesine gittikçe kızmaya başladı, çünkü spordan dönen Madonna çok yorgun oluyor ve eşiyle ilgilenemiyor. Sonunda Madonna'yı beklemekten bıkan Ritchie, arkadaşlarına takılmaya başlıyor.



Evliliğin sona ermesine Madonna'nın Yahudi mistik akımı Kabala'ya olan inancı da etkili oluyor. Ritchie, Madonna'nın bir hahamdan evlilikleri için yardım almaları önerisini de anlamsız buldu.



Londra'nın ünlü boşanma avukatları, çiftin geçen çarşamba günü boşanacaklarını açıklamasından sonra sıraya girerken, çiftin hali hazırda evlilik öncesi bir anlaşmasının bulunduğu kaydedildi.



Bu arada Ritchie'nin 8 yaşındaki oğulları Rocco'nun velayetini almak isteyeceği, bunun için de çocuğun İngiltere'deki okulundan ve arkadaşlarından uzaklaşmasının iyi olmayacağını gerekçe göstereceği ileri sürülüyor. Madonna'nın ise bir önceki ilişkisinden olan 12 yaşındaki kızı Lourdes ve Malavi'den evlat edindikleri David Banda ile Rocco'yu New York'ta büyütmek

isteyeceği söyleniyor.