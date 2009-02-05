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Sağlık

Ayrılık kaygısı yaşayan çocuğa nasıl davranmalı?

Bebeklikten itibaren çocuklarda anneden ayrılma kaygısı yaşar. “Ayrılık Kaygısı Bozukluğu”, bazı önlemlerle daha hafif atlatılabilir.

05 Şubat 2009 02:00

Bebeklikten itibaren çocuklarda anneden ayrılma kaygısı yaşar. Bazı çocuklar bunu daha çok hisseder. “Ayrılık Kaygısı Bozukluğu”, anne-babaların alacağı bazı önlemlerle daha hafif atlatılabilir.

Bebekler 7-8 aydan itibaren anne ve babalarına yakın olmak ister. Anneleri bulundukları odadan ayrıldıklarında kaygılanır, geri döndüklerinde ise mutlu olurlar. Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden Klinik Psikolog Aslı Kızıltoprak Tuna, Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada kaygıyı azaltmak için yapılabilecekleri anlatıyor:

“Tüm bu duygusal ilişki, çocukluk ve daha ilerisi için de önemli bir belirleyici olacak olan anne ve bebek arasındaki “bağlanma” sürecidir. Eğer bu süreç güvenli bir şekilde atlatılır, anne ve bebek arasındaki karşılıklı bağ doğru bir şekilde kurulursa, ayrılık çocuğun ilerideki yaşamı için de önemli bir sorun teşkil etmez.

Ayrılık kaygısı genellikle 1 - 3 yaşları arasında gözlenen, bebeğin özellikle annesinden ayrıldığında yaşadığı yoğun strestir. Bağlanılan kişiden ayrı kalmaktan kaçınmak 7 ay-4 yaş arasında yaşanılması normal bir durum olup, 4-5 yaşlarından itibaren bu kaygının yavaş yavaş kaybolması beklenir. Eğer bu kaygı, yaşa ve gelişim düzeyine uygun olmayacak şekilde, dört haftadan daha fazla devam ediyorsa artık bunun adı “Ayrılık Kaygısı Bozukluğu”dur ve bu bir rahatsızlıktır.

İlk ayrılışta ortaya çıkar

Bu rahatsızlık, anneden ilk ciddi ayrılış olan okul ortamına girişle birlikte ebeveynlerin dikkatini çekmeye başlar. Klinik Psikolog Aslı Kızıltoprak Tuna, “Bu süreç eğer bir uzmandan yardım alınmazsa çok uzun süre devam edebilir” diyor.

Ne yapabilirsiniz?

* 7 ay - 2 yaş dönemi içinde bakıcı değiştirmemeye çalışın. Eğer işe başlayacaksanız, siz evdeyken bebeğinizin bakıcıya alışması için ona zaman tanıyın.
* Bir yere gidecekseniz, kesinlikle ondan gizli evden çıkmayın. Nereye gideceğinizi, ne yapacağınızı ona anlatın ve mutlaka geri döneceğinizi söyleyin.
* Üzgün olduğunuzu ona belli etmeyin ve yüzünüzdeki ifadenin sakin olmasına özen gösterin.
* Okulun ilk gününde mutlaka yanında olmaya çalışın. Eve döndüğünde ise günün nasıl geçtiğini sorun.
* Sakın geri adım atmayın, kararlı ve tutarlı olun.

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