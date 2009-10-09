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Ayrılık kararını kızına açıkladı

Ünlü mimar Eren Talu, önceki gün büyük kızı Deren ile İstinye Park’ta buluşarak Samyeli ile ayrılık kararını açıkladı.

09 Ekim 2009 03:00

Ünlü mimar Eren Talu, önceki gün büyük kızı Deren ile İstinye Park’ta buluşarak Samyeli ile ayrılık kararını açıkladı.

Defne Samyeli’nin 1,5 milyon lira tazminat talebiyle boşanma davası açtığı Eren Talu, kızlarıyla ev dışında görüşmeye başladı. Ünlü mimar önceki gün büyük kızı Deren ile İstinye Park’ta bir araya geldi.

Defne Samyeli-Eren Talu çiftinin son dönemde pek çok kriz atlatan evliliği, ünlü mimarın meçhul bir kadınla barda sarmaş dolaş eğlenirken çekilen fotoğraflarının basına yansımasıyla kopma noktasına geldi. Talu konu hakkında sessizliğini korurken, Samyeli boşanma davası açacağını açıkladı.
14 yıllık evliliklerinden Deren ve Derin adında iki kızı olan çift, bu durumdan çocuklarının çok fazla etkilenmemesi için ellerinden geleni yapıyor şimdi. Ünlü mimar önceki gün büyük kızı Deren’le İstinye Park’taydı Alışveriş merkezi içindeki Masa Restaurant’ta yemek yiyen baba-kız, uzun uzun konuştu.

Ayrılık kararı hakkında konuştukları tahmin edilen ikili, yemeğin ardından mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı, birkaç saat sonra da el ele İstinye Park’tan ayrıldı.   

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