'Ayrılık haberleri yalan'

Fırtınalı bir aşk yaşayan Deniz Seki ile Hüsnü Şenlendirici, ayrıldıkları yolundaki haberin asılsız olduğunu söyledi.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre "Artık tükendim. Bu ilişkiye devam edemeyeceğim. Ayrılma kararı aldım. En azından Hüsnü'ye olan sevgim bitmesin" dediği öne sürülen Deniz Seki, bu sözleri yalanlayarak "Aslanlar gibi ayaktayım. Aramızdaki aşk da, ilişkimiz de devam ediyor" dedi.



İşlerim de gayet iyi



İşine konsantre olamadığı için ayrılma kararı aldığı öne sürülen şarkıcı, şöyle devam etti: "Hiçbir zaman yaşadığım ilişki nedeniyle iş kaybetmedim. 'Sahici' albümüm hak ettiği ilgiyi ve beğeniyi gördü. Konserlerim, tanıtımlarım ve ekstralarım devam ediyor. Yakında yurtdışı bağlantılı projelere başlayacağım. İlişkimiz de gayet güzel ilerliyor. Hayatımda mutsuz olduğum hiçbir şey yok. Ben ne yaşadıysam arkasında oldum. Aslanlar gibi çıkıp söyledim. Başkaları gibi maskeler takıp dolaşmadım. Doğal oldum. Artık kimseye kendimi anlatmak istemiyorum." Hayatında ayrılık olmadığını da 'üstüne basa basa' ifade eden Seki, "Ayrılık dışındaki her şey sürpriz olacak. Bu aşkın finalinde ayrılık yok" şeklinde bir ifade de kullandı. Seki'nin bu sözleri, Şenlendirici'nin yarın görülecek boşanma davasından mutlu bir son beklediğini akıllara getirdi.



Deniz'e destek ver



Hüsnü Şenlendirici de, dokuz günlük Avrupa turnesine çıktığını belirterek, bu tür iddialara son kez cevap verdiğini söyledi ve şöyle konuştu: "Bundan böyle ağzıma fermuar çekmeye karar verdim. Artık kimseyle konuşmak ve yorum yapmak istemiyorum. Hüsnü Şenlendirici klarnetiyle kendisini anlatmaya çalıştı ve böyle devam edecek. Tek isteğim artık Deniz Seki'ye hak ettiği desteğin verilmesi. Çünkü o iyi bir müzisyen. Ayrılık yok. Her şey yolunda..."



