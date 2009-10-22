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Ayrılığın nedeni Burcu Esmersoy mu?

Uzun süredir birlikte olan Özcan Deniz ile Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Fahriye Evcen çiftinin ayrıldığı iddia edildi.

22 Ekim 2009 03:00

Uzun süredir birlikte olan Özcan Deniz ile Yaprak Dökümü dizisinin yıldızı Fahriye Evcen çiftinin ayrıldığı iddia edildi.

Özcan Deniz ile 'Yaprak Dökümü' dizisinde yıldızı parlayan genç oyuncu Fahriye Evcen dün ayrılmıştı.

İddiaya göre; Özcan Deniz'in ünlü bir televizyon sunucusuyla mesajlaştığını gören Fahriye Evcen, evi terk etmişti.
 
Akşam gazetesinin haberine göre; Deniz'in mesaj çektiği spikerle arkadaşlığının sadece telefonda kalmadığı, ikilinin sık sık görüştüğü de öne sürüldü. Kulislerde bu kişinin Burcu Esmersoy olduğu konuşulurken şok ayrılık karşısında sessiz kalan Özcan Deniz, "Burcu Hanım'a mı mesaj attınız?" sorusunu "Ben onu tanımıyorum" diyerek cevapladı. 

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