Ayrılığı atlatmak 11 hafta, boşanmayı atlatmak 18 ay

ABD’de bulunan Monmouth Üniversitesi’nden profesörler, ayrılıkların insanlar üzerindeki negatif ve pozitif etkilerini inceledi. Sonuçlar, ilişkileri sonlanan insanlar için zamanın en büyük ilaç olduğunu ortaya koyuyor.

6 ay içerisinde ayrılmış 155 kişiyi baz alarak hazırlanan araştırma, ayrılığı atlatmanın en az 11 hafta sürebileceğini gösteriyor. 11 hafta sonunda ise ayrılmış çiftlerin yüzde 71’i ilişkinin pozitif yanlarını görebiliyor.

Uzun ilişki ve evlilik

Eğer bu ilişki uzun süreliyse veya evliliğe dönüşmüş ise bu ortalama büyük oranda artabiliyor. Uzmanlar, boşanan çiftlerin ayrılığı atlatıp yeni bir hayat kurmalarının 18 aylık bir süreyi bulabileceğini belirtiyor. Boşanan çiftler arasında ayrılık yaşayanların yüzde 43’nün ilişkileri bittiği için rahatladığını ortaya koyarken, yüzde 31’nin bunalıma sürüklendiğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, bireyleri ayrılık sonrası kendilerini suçlamama, yeni aktiviteler bulma ve yeni birileriyle tanışma konusunda cesaretlendirmeye çalışıyor.