Ayrılığa dayanamayınca intihar etti

T24- Mersin'de bir iddaa bayiinde çalışan 22 yaşındaki Oya Turşucu, aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen işyeri sahibi 35 yaşındaki Necmi Y.'nin bulunduğu apartmanın 6'ncı katından atlayarak yaşamına son verdi.



Olay, Turgut Reis Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Karaçay Apartmanı'nın 6'ncı katında meydana geldi. Daha önce iddaa bayiinde çalışan Oya Turşucu, işyeri sahibi 2 çocuk babası Necmi Y.'ye gönlünü kaptırdı. Bir süre ilişkileri olduktan sonra genç kız, işyeri sahibiyle aralarında anlaşmazlık çıkması sonucu ayrıldı. Daha sonra işyeri önüne gelen Turşucu, intihar etmek için iddaa bayiinin bulunduğu Karaçay Apartmanı'nın çatı katına çıktı.



Apartmanın çatısının kilitli olduğunu fark eden Turşucu, tanımadığı özel bir hastenede çalışan Serkan A.'nın 6'ncı kattaki evinin kapısının zilini çaldı. Oya Turşucu, “Sizinle görüşmem gerekiyor” dedikten sonra ayakkabılarını çıkarıp koşar adımlarla girdiği evin mutfağından kendisini boşluğa bıraktı.



Çevredekilerin, yerde yatan Oya Turşucu'yu görerek çağırdıkları ambulans 20 dakika sonra gelirken görevliler yerde can çekişen Turşucu'ya müdahale etti. Turşucu'nun intihar etmeden önce arkadaşlarına cep telefonu ile mesaj çektiği ve bu mesajı annesine okutmalarını istediği belirtildi.



Arkadaşları Turşucu'nun cesedini yerde görünce sinir krizleri geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Polisin, Oya Turşucu'nun intihar ettiği evde bıraktığı çantasında yaptığı incelemede “Necmi seni çok seviyorum” yazılı not çıktı.



Olay yerine gelen ambulansla, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Oya Turşucu öldü. Polis ifadesini almak üzere iddaa bayii Necmi Y.'yi gözaltına aldı.



