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Yaşam

Ayrılan sevgilisini döven genç serbest

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kendisinden ayrılmak isteyen lise öğrencisi kız arkadaşını darp eden genç, serbest bırakıldı.

24 Nisan 2009 03:00

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kendisinden ayrılmak isteyen lise öğrencisi kız arkadaşını darp eden genç, serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Alanya Kız Meslek Lisesi öğrencisi Ş.S.K.'yı kendisinden ayrılmak istediği gerekçesiyle darp eden ve polisin gözaltına aldığı 17 yaşındaki E.P., savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Polisin E.P.'yi ailesine teslim ettiği ve savcılığın şikayete göre olayla ilgili soruşturmayı sürdüreceği bildirildi.

E.P., Alanya Kız Meslek Lisesi öğrencisi Ş.S.K.'nın kendisinden ayrılmak istemesine kızarak, genç kızı okulda darp etmiş, genç kız polis tarafından kurtarılmıştı.

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