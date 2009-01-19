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Politika

Ayrılan başkan için destek mitingi

AKP’den istifa ederek Saadet Partisi’ne katılan Fakıbaba için, dün destek mitingi düzenlendi.

19 Ocak 2009 02:00

Yeniden aday gösterilmemesi üzerine AKP’den istifa ederek Saadet Partisi’ne katılan Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba için, dün destek mitingi düzenlendi.

10 bin kişinin katıldığı mitingde kalabalık, ‘Urfa seninle gurur duyuyor’ sloganı attı. Sloganlar eşliğinde belediye binası önünde kurulan platforma çıkan Fakıbaba, kendisini istemediğini iddia ettiği AKP’li 7 vekilin Başbakan’ı yanılttığını savunarak, “Beni karalamak için iftiralarda bulundular. Bundan sonraki hizmetimi Saadet Partisi’nde sürdüreceğim” dedi.

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