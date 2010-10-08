-''AYRAN, TÜRKÇE ADIYLA AB STANDARTLARINA GİRİYOR ANKARA (A.A) - 08.10.2010 - Ayran, AB'nin uluslararası standartlarında Türkçe adıyla yer alabilecek. Kodeks Avrupa Bölgesi Koordinasyon Komitesi'nin (CCEURO) 5-8 Ekim günlerinde Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan toplantısında, ayranın Türkçe adıyla standartta yer alması konusunda toplantıya katılan üyelerin desteği alındı ve bu konuda çalışmalar başlatıldı. Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği'nden (ASÜD) yapılan açıklamaya göre, Kodeks Avrupa Bölgesi Koordinasyon Komitesi'nin (CCEURO) toplantısı, 5-8 Ekim günlerinde Varşova'da gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye'yi temsilen Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü delegasyonu başkanlığında, ilgili kurumlardan 6 temsilci katıldı. Temsilciler arasında IDF Türkiye Ulusal Komite Sekreteri ve ASÜD Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık da yer aldı. Toplantının gündemini, Türkiye'ye özgü bir fermente süt ürünü olan ''ayran''a ilişkin standardın hazırlanması oluşturdu. Ayran standardının daha önce de 1-5 Şubat 2010 tarihlerinde Yeni Zelanda'da yapılan toplantıda gündeme getirildiği ve bu toplantıda ''ayranın Avrupa bölgesinde uygulanacak bir bölgesel standartta yer almasının daha uygun olacağı ve bu konunun CCEURO toplantısında değerlendirilmesinin teklif edildiği'' hatırlatılan açıklamada, şu bilgiye ver verildi: ''Söz konusu süt ürününün Türkçe adı olan 'ayran' ile standartlarda yer alması için Türk delegasyonu yoğun bir tanıtım ve lobi çalışması gerçekleştirdi. Tüm ülkelerin delegasyonuna ayran ikram edildi ve tanıtımı yapıldı. Çalışmalar sonrası CCEURO delegasyonu olumlu görüş belirtti. Ayrıca ülkemizin önde gelen ayran üretici firmalarının ayran ambalajları ve etiketleri gösterilerek, açıklamalar yapıldı. CCEURO’nun 6 Ekim'de yapılan toplantısında Türkiye tarafından sunulan ayran projesinin, ülkelerin tümünün desteği ile 2011 yılında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak Kodeks toplantısında yeni çalışma konusu olarak sunulması kararlaştırıldı. Bu toplantıda konunun onaylanmasından sonra olası bir CCEURO çalışma toplantısı İstanbul'da gerçekleştirilecek. Standart konusunda görüş birliği oluşturulması durumunda, tüm çalışmaların 2013 yılı sonuna kadar tamamlanması ve standardın uygulanması hedefleniyor.'' Açıklamada, 'ayran' adı ile bir standardın oluşturulmasının, Türkiye'nin uluslararası arenada söz sahibi olması bakımından sevindirici bir gelişme olduğu, bu aktif çalışmanın tüm ürünlerde ve tüm Kodeks çalışmalarında sergilenmesi ve devamlılığının sağlanması gerektiği belirtildi. Türk gıda ve süt sektörünün AB'ye entegrasyonu ve rekabeti açısından bu gelişmelerin önemli olduğu da vurgulandı.