Ayran kanser riskini düşürüyor

Sıcaklarda ferahlamak için asitli içecekler yerine ayran içilmesini öneren, Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevinç Yetişen, ayranın, sağlığa faydalı bir bakteri olan probiyotik açısından çok zengin olması nedeniyle kanser riskini düşürmeye de yardımcı olduğunu söyledi.

NTV'nin haberine göre, ayranın fermente süt ürünü olduğunu belirten Gıda Mühendisi Prof. Dr. Yonca Yüceer ise, ayranın serinletici özelliğinin yanı sıra sağlık açısından da yararlı olduğu için her yaş grubu tarafından tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Yüceer, sütte bulunan besin ögelerinin birçoğunu taşıyan ayranın; protein, yağ, vitaminler, mineral maddeler, özellikle kalsiyum bakımından önemli gıdalarından biri olduğunu aktardı.

Vitamin ve kalsiyum kaynağı

Yaz aylarında soda, gazoz benzeri asitli içecekler yerine ayran gibi sağlıklı ürünler tüketilmesini öneren Yüceer, ayranın, A, B12, D, B2 ve B6 vitaminleri yönünden de zengin olduğunu dile getirerek "Vücudun sıvı dengesinin korunması açısından da önemlidir. İçinde yoğurtta olduğu gibi canlı mikroorganizmaların bulunması nedeniyle bağırsak faaliyetlerinin düzenlenmesi bakımından ayran içilmesi sağlık üzerine olumlu katkılar sağlıyor" dedi.

Laktik asit sinirleri gevşetiyor ve uyutuyor

Yüceer, ayrandaki laktik asidin sinirlerin gevşettiği ve rahatlık hissi sağladığı için bazı kişilerde uyku haline neden olabildiğini aktaran Yüceer, "Ayran, tek başına veya yemeklerle beraber her yaştan insanın tüketebileceği oldukça besleyici ve sağlıklı bir içecektir" dedi.

Probiyotik ve kanser riskini düşürmeye yardımcı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevinç Yetişen de probiyotik zengini ayranın kanser riskini düşürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Sağlığa faydalı bir bakteri olan probiyotik, kanser riskini düşürmeye yardımcıdır. Protein, vitamin, yağ ve mineral bakımından zengin bir içecek olan ayranın sindirimi süte göre daha kolay olduğu için sütü sindirmekte güçlük çekenler için de iyi bir kalsiyum alternatifi olarak önerilebilir. Ayran, vücutta sağlığa zararlı bakterilerin çoğalmasını önlemeye yardım eder. Mide enfeksiyonları ve bağırsak sağlığını düzenlemesi nedeniyle ishalin iyileşmesini sağlar. Ayran, mide asidini nötralize eder ve içermiş olduğu laktik asit sayesinde asidin mide dokusuna zarar vermesini önleyerek, mide ekşimesini gidererek mideyi rahatlatır. Ayranın yapısında bulunan biyoaktif proteinler, kolesterol seviyesini kontrol altında tutmaya yardımcı olur."

Kemiklerin büyümesini destekliyor

Yetişen, ayranın, tuz, çeşitli elektrolitler ve su bulunması dolayısıyla vücudun yaz aylarında terlemeyle kaybettiklerinin yerine konulmasını, sıvı akışını dengelemek ve normal kan basıncını sağlamak için gerekli potasyumu sağladığını belirtti.

Kasların kasılmasına yardımcı olan ayranın baş dönmesi ile düşük tansiyonun normal değerlere dönmesine de yararının bulunduğunu dile getiren Yetişen, "Zengin kalsiyum içeriği ile ayran, kemiklerin büyümesini destekler, kemik hastalıkları riskini azaltır, kasların korunmasına yardımcı olur. Vücut için gerekli olan enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcıdır. Vücudumuzdaki hücrelerin onarımı ve yaşaması için gerekli olan zengin bir protein kaynağıdır. Protein, özellikle güçlü kemik, kas ve cilt için oldukça faydalıdır" ifadelerini kullandı.