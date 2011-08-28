Aynur yarım kalan konserini tamamlanıyor

T24 - Şehit haberlerinin geldiği geceki konserinde Kürtçe şarkılar söylediği gerekçesiyle sahneden inmek zorunda bırakılan Aynur'a Sezen Aksu da eşlik edecek.





Kardeş Türküler, 14 Eylül akşamı Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirecekleri ‘Yeni Bir Gün’ adlı konserde Sezen Aksu, Arto Tunçboyacıyan ve Ara Dinkjian ile birlikte sahne alacak.



Aynı gece Kürtçe müziğin önemli yorumcusu Aynur, Açıkhava’da geçen ay ‘yarım kalan’ konserini Kardeş Türküler ve Sezen Aksu’yla birlikte ‘tamamlayacak’, Okmeydanı Çocuk Korosu ise sanatçılara eşlik edecek.



Sezen Aksu’nun kendi şarkılarının yanı sıra Kardeş Türküler şarkılarını da yorumlayacağı konserde sanatçılar barış içinde yaşama çağrısı yapacak.



Kardeş Türküler, birkaç ay önce müzik direktörlüğünü Arto Tunçboyacıyan’ın üstlendiği ‘Çocuk (H)aklı’ adlı bir albüm çıkarmıştı.



