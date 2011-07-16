Aynur Doğan Kürtçe söyledi, seyirci protesto etti!

T24- Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda Javier Limon'un bir albüm projesi olarak hayata geçirdiği "Mujeres de Agua" da Buika, Rita ve Glykeria ile sahneye çıkan sanatçı Aynur'un söylediği Kürtçe şarkı yüzünden olaylar çıktı.









Çeşitli uluslardan kadın sanatçıların yer aldığı "Suyun Kadınları"nda sahneye çıkan, Kürtçe şarkılarıyla tanınan Aynur Doğan, ikinci şarkısına geldiğinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ni tıklım tıklım dolduran kalabalığın bir bölümü, "Türkçe şarkı söyle, şehitlerin kanı daha kurumadı" diye protestoya başladı.





İkinci şarkıda protestolar başladı





Aynur Doğan ikinci şarkısına başladığı sırada çok sayıda izleyici ‘Türkçe şarkı söyle, şehitlerin kanı daha kurumadı’ diye Aynur’u protesto etmeye başladı. Bazı kişiler ise Aynur’a destek verip devam etmesini söylediler.

Kürtçe şarkı söylemeyi sürdüren Aynur, bu kez de yuhalanmaya ve ıslıklanmaya başladı. Tribünlerden sahneye minder atıldığı görüldü. Bir orkestra üyesine de pet şişe isabet etti..

150-200 kişi ‘Seni protesto ediyoruz’ diyerek konser alanını terk ederken yer yer itişmeler yaşandı. Protestoların büyüyerek devam etmesi üzerine Aynur 3’üncü şarkısını yarıda kesip sahneden ayrılmak zorunda kaldı. Bu sırada tribünlerde de yer yer kavgalar çıktı.

Protestolar sürerken Açık Hava Tiyatrosunun sakinleşmesi için Buika sahneye çıkıp şarkısına başladı. Ancak bir grup Buika şarkı söylerken ayağa kalkıp İstiklal Marşı'nı okumaya başladı.

Gösteriler Buika'nın parçaları ile yerini tekrar müziğe bıraktı çeşitli sanatçıların sahne aldığı konser olaysız tamamlandı. Konserin sonunda diğer sanatçılarla birlikte Aynur da sahneye çıkarak izleyicileri selamladı. Protestocuların terk etmesinden sonra Açık Hava’da bulunan az sayıda izleyici, Aynur’u alkışlayarak destek verdi