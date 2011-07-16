T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Aynur Doğan Kürtçe söyledi, seyirci protesto etti!

Aynur Doğan, ikinci şarkısına geldiğinde kalabalık protestoya başladı.

16 Temmuz 2011 03:00

T24- Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda Javier Limon'un bir albüm projesi olarak hayata geçirdiği "Mujeres de Agua" da Buika, Rita ve Glykeria ile sahneye çıkan sanatçı Aynur'un söylediği Kürtçe şarkı yüzünden olaylar çıktı.




Çeşitli uluslardan kadın sanatçıların yer aldığı "Suyun Kadınları"nda sahneye çıkan, Kürtçe şarkılarıyla tanınan Aynur Doğan, ikinci şarkısına geldiğinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ni tıklım tıklım dolduran kalabalığın bir bölümü, "Türkçe şarkı söyle, şehitlerin kanı daha kurumadı" diye protestoya başladı.


İkinci şarkıda protestolar başladı


Aynur Doğan ikinci şarkısına başladığı sırada çok sayıda izleyici ‘Türkçe şarkı söyle, şehitlerin kanı daha kurumadı’ diye Aynur’u protesto etmeye başladı. Bazı kişiler ise Aynur’a destek verip devam etmesini söylediler.

Kürtçe şarkı söylemeyi sürdüren Aynur, bu kez de yuhalanmaya ve ıslıklanmaya başladı. Tribünlerden sahneye minder atıldığı görüldü. Bir orkestra üyesine de pet şişe isabet etti..

150-200 kişi ‘Seni protesto ediyoruz’ diyerek konser alanını terk ederken yer yer itişmeler yaşandı. Protestoların büyüyerek devam etmesi  üzerine Aynur 3’üncü şarkısını yarıda kesip sahneden ayrılmak zorunda kaldı. Bu sırada tribünlerde de yer yer kavgalar çıktı.

Protestolar sürerken Açık Hava Tiyatrosunun sakinleşmesi için  Buika sahneye çıkıp şarkısına başladı. Ancak bir grup Buika şarkı söylerken ayağa kalkıp İstiklal Marşı'nı okumaya başladı.

Gösteriler Buika'nın parçaları ile yerini tekrar müziğe bıraktı  çeşitli sanatçıların sahne aldığı konser olaysız tamamlandı. Konserin sonunda diğer sanatçılarla birlikte Aynur da sahneye çıkarak izleyicileri selamladı. Protestocuların terk etmesinden sonra Açık Hava’da bulunan az sayıda izleyici, Aynur’u alkışlayarak destek verdi

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24