AYNI YERDE PEŞ PEŞE KAZALAR: 1'İ AĞIR 3 YARALI (1)

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Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA Sancaktepe, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapan araca arkadan gelen yolcu otobüsü çarptı

16 Kasım 2018 15:22

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA
Sancaktepe, Kuzey Marmara Otoyolu\'nda kaza yapan araca arkadan gelen yolcu otobüsü çarptı. Kazada 1\'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybedince bariyere çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Müdahale sırasında aynı istikamette ilerleyen bir yolcu otobüsünün sürücüsü de önce önündeki araca daha sonra da kaza yapan araca çarptı. Kazada 1\'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Kaza yapan araçlar
-Görgü tanıklarıyla röportaj
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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